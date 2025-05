Los Angeles läheneb olümpiapeole uutmoodi

Los Angelese olümpia avatseremoonia peetakse 14. juulil ning üritust võõrustavad nii 2020. aastal valminud SoFi staadion kui ka 1923. aastal avatud Memorial Coliseum staadion.

30. juulil peetava lõputseremoonia toimumispaigaks on Memorial Coliseum.

Memorial Coliseumist saab seejuures esimene staadion, mis võõrustab kolmesid mänge, sest sama staadionit kasutati ka 1932. ja 1984. aasta mängudeks.

Paralümpiamängude avatseremoonia on planeeritud toimuma 15. augustil Sofi staadionil ning lõputseremoonia viiakse läbi 27. augustil Memorial Coliseumil.

"Ava- ja lõputseremooniate jaoks valitud paigad toovad esile Los Angelese rikkaliku spordiloo ning näitavad kogu maailmale, mida Los Angeles suudab pakkuda," kommenteeris korraldustiimi esimees Casey Wasserman.

Olümpiamängude avatseremoonia üksikasjad, sealhulgas see, kuidas kahte staadionit korraga kasutatakse, pole veel teada.

Küll aga on teada, et Memorial Coliseum võõrustab mängude avanädalal kergejõustikuvõistlusi ning SoFis toimuvad mängude teisel nädalal ujumisvõistlused.

