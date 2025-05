MLB kaalub, kas lubada tähti olümpiamängudele

NFL-i omanikud kinnitasid nädala alguses, et liiga tippmängijad saavad 2028. aastal LA-s toimuval olümpiamängudel esmakordselt kavas olevas flag football'is osaleda. Iga tiim saab välja panna ühe mängija, lisaks saavad oma koondist esindada ka mitteameeriklastest mängijad.

"See on meie Dream Teami hetk," ütles rahvusvahelise ameerika jalgpalli president Pierre Trochet.

Kui ameerika jalgpall teeb vähesema füüsilise kontaktiga lipujalgpalli näol oma olümpiadebüüdi, siis pesapalli on aastate jooksul aeg-ajalt kaasatud, viimati 2021. aastal Tokyos toimunud mängudel. Loomulikult on pesapall ja naiste softball Los Angelese olümpial kavas ja maailma suurim profiliiga MLB kaalub nüüd, kas lubada oma tähed suurele spordifestivalile.

"See on meie jaoks keeruline teema. Paljud tippliiga mängijad oleksid seotud, sest olümpiamängudesse on kaasatud nii palju riike. See häirib meie hooaega ja proovime seda nüüd kaardistada," sõnas MLB komissaar Rob Manfred. "Aga me näeme LA olümpiamänge turunduslikus mõttes suure võimalusena."

Kui NFL-is on välismaalasi ehk mitteameeriklasi alla saja, siis MLB-s on juba Dominikaani Vabariigi ja Venezuela mängijaid üle saja. Lisaks võib liiga suurimaks täheks lugeda Shohei Ohtanit, kes juhtis 2023. aastal Jaapani World Baseball Classicul kuldmedalile.

2023 PitchingNinja Award: Pitch of the Year.



Winner: Shohei Ohtani's Sweeper K'ing Mike Trout to win the World Baseball Classic. pic.twitter.com/kmheLVrzkF — Rob Friedman (@PitchingNinja) November 3, 2023

Võimalus mängu ülemaailmselt populariseerida on hiiglaslik võimalus, aga kui teised pallimängud nagu korvpall, võrkpall, käsipall ja isegi ameerika jalgpall peavad oma hooaegasid üldiselt sügisest kevade lõpuni, siis MLB põhiturniir algab alles märtsis ning lõppeb oktoobris. Olümpiamängud toimuvad seega hooaja keskel ning arvestades pesapallurite lepingute suurusi, võivad omanikud seetõttu kõhelda.

Õlekõrreks võib aga osutuda asjaolu, et 2028. aasta olümpiamängude avatseremoonia kattub liiga tähtede mängu nädalavahetusega. "Olen optimistlik, sest see pesapalli jaoks õige otsus, see on mängijate jaoks õige otsus ja loomulikult olümpiamängude jaoks õige otsus," sõnas LA olümpiamängude peakorraldaja Casey Wasserman.

"Mul on hea meel, et esimesed kaks inimest, kes selle nimel sõna võtsid, olid Bryce Harper (kahekordne MLB kõige väärtuslikum mängija - toim) ja Shohei Ohtani, keda me ei esinda," lisas Wasserman. "Mängijate hääl on kõige võimsam ja kui nad tahavad mängida, siis sel on kõige suurem mõju."

Ameeriklased on võitnud pesapallis ühe kuldmedali (2000. aastal Sydneys), USA naiskond on softball'is võidutsenud kolmel korral (1996, 2000, 2004), aga viimased kaks olümpiakulda on läinud Jaapani naistele. Tokyos toimunud olümpiamängudel teenis kulla ka Jaapani meeskond.

Pesapalli koduks saab olümpiamängudel Los Angeles Dodgersi kodustaadion.