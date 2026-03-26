Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

Robert Griffin III
USA ameerika jalgpalli liit kuulutas neljapäeval välja 24 mehest koosneva koosseisu, kellest 12 valitakse sel suvel Düsseldorfis toimuvale lipujalgpalli MM-ile. Nimekirja kuulub ka endine NFL-i staar Robert Griffin III.

Eelmisel nädalavahetusel toimus Los Angeleses lipujalgpalli (flag football) tutvustav turniir, millest võttis osa USA koondis ning kaks NFL-i mängijatest koostatud meeskonda. Kuuel korral maailmameistriks tulnud koondis näitas NFL-i mängijatele küll koha kätte, aga eeldatavasti üritavad nii mõnedki profiliiga mängijad end 2028. aastal olümpiakoondisse mängida.

Pärast miniturniiri teatas oma soovist seda teha ka Robert Griffin III, kes on eestlanna Grete Griffini abikaasa. "Mul on au teatada, et püüan 2028. aastal koos USA koondisega olümpiakulda. Teekond algab nüüd, maailmas pole suuremat au kui USA vormi kandmine," teatas Griffin.

Sel suvel toimuvad Düsseldorfis uue olümpiaala maailmameistrivõistlused, kuhu USA rändab tiitlikaitsjana. USA ameerika jalgpalli liit kuulutas neljapäeval välja 24 mehest koosneva nimekirja, kellest valitakse treeninglaagri järel välja 12. Üheks püüdlejaks ongi just Griffin, kes teeb seda mängujuhi ehk quarterback'i positsioonil.

Griffin oli üliõpilasliigas (NCAA) suur staar, kui ta võitis 2011. aastal Baylorit esindades Heismani ehk riigi parima üliõpilasmängija auhinna. Washingtoni klubi valis ta 2012. aasta talendikorjes teise valikuna ning Griffin valiti suurepärase hooaja järel ka aasta uustulnukaks, kuid hooaja lõpus vigastas ta põlve. Mängujuht naasis play-off'is väljakule, aga sai Seattle Seahawksi vastu veelgi hullemini vigastada.

Järgnevad aastad enam nii säravad ei olnud ja vigastused jäidki ülimalt dünaamilist mängujuhti kimbutama. Oma neljanda hooaja jättis ta vigastuste tõttu tervenisti vahele ning jätkas karjääri Cleveland Brownsi eest, misjärel kuulus ta kolm hooaega Baltimore Ravensi koosseisu. Griffin käis NFL-is viimast korda väljakul 2020. aastal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

