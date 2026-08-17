Kanada naised võtsid ameeriklannadelt lipujalgpalli MM-tiitli

Meeste turniiril saavutas kuuendat MM-i järjest võidu USA, kes läks finaalis Itaalia vastu juhtima lausa 38:8 ning teenis kahe poolaja järel 46:26 võidu. USA alistas tulises poolfinaalis lõunanaabri Mehhiko 42:40, veerandfinaalis teeniti Jaapani üle 45:38 võit. Pronksimängus pidi Mehhiko tunnistama Kanada paremust.

Kuigi ala sünnimaa saavutas koondise ajaloo seitsmenda MM-tiitli, tuli alagrupis leppida ühe tõeliselt üllatava kaotusega, kui Ameerika Samoale jäädi alla tulemusega 32:38.

Alates 2018. aastast kolmel korral maailmameistriks tulnud ameeriklannade seeria sai Düsseldorfis lõpu, kui Kanada teenis finaalis vägeva 27:20 võidu. Poolfinaalis teenis Kanada teise suursoosiku Mehhiko üle 20:6 võidu, veerandfinaalis alistati Euroopa tippu kuuluv Austria 40:12. Pronksi said mehhiklannad, kes teenisid Suurbritannia üle pingelise 20:19 võidu.

Lipujalgpall on Ameerika jalgpalli kontaktivaba versioon ning mängijad kannavad vöö peale linte, mille ära tõmbamine võrdub tavamängus mahavõtmisega. Lipujalgpalli lisati 2028. aastal Los Angeleses toimuvate olümpiamängude kavva. Düsseldorfis jagati ühtlasi välja neli olümpiapiletit: kuivõrd USA saab korraldajana olümpiaturniirile peale, teenisid olümpiakoha Kanada naised ja mehed, Itaalia mehed ning Mehhiko naised.