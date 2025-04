Los Angelese OM-i jalgpalliturniiril osaleb rohkem nais- kui meeskondi

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK teatas kolmapäeval Lausanne'is, et 2028. aasta Los Angelese suveolümpia naiste jalgpalliturniiril osaleb senise 12 asemel 16 naiskonda, samal ajal vähendatakse meeskondi 16-lt 12-le.

Naiste jalgpall on suveolümpiamängude kavva kuulunud alates 1996. aastast. Kahel esimesel OM-il mängis kaheksa ning 2004. aastal kümme naiskonda, alates 2008. aasta Pekingi mängudest on turniiril osalenud 12 naiskonda. Kahe mööndusega (1964 ja 1976) on 16 meeskonda suveolümpiamängudel osalenud alates 1960. aastast.

ROK-i sõnul tõstetakse naiskondade arvu, sest huvi naiste võistkonnaalade vastu on ülemaailmselt, aga eriti USA-s viimastel aastatel järjest kasvanud. Samas mängivad meeste koondised olümpial U-23 võistkondadega. "Tahtsime teha midagi, mis peegeldaks seda kasvu ning USA-s on naiste jalgpall äärmiselt populaarne," kommenteeris ROK-i spordidirektor Kit McConnell.

USA, kes võõrustab ka 2026. aasta meeste ja 2031. aasta naiste jalgpalli MM-i, on naiste olümpiaturniiri võitnud viiel korral. Los Angelese mängudel jagatakse välja 351 medalikomplekti, 22 rohkem kui Pariisis. Mitmetel spordialadel nagu vibulaskmises, kergejõustikus, golfis ja võimlemises on kavas uued segavõistkondade võistlused.