Suure sammu edasi astunud Mirotvortseva sihib Tokyo piletit

22-aastane Mirotvortseva on oma arengus astunud suure sammu edasi. Esimesed Eesti rekordid püstitas Mirotvortseva kuus aastat tagasi vaid 16-aastasena. Sellele järgnes mitu keerulist hooaega. Tänavu ületas ta rekordid, mis püsisid kolm aastat.

"Mul on olnud päris palju vigastusi ja siis see võttis tükk aega kuni ma nendest taastusin ja sain jälle normaalselt trenni teha. Viimased poolteist aastat olen saanud korralikult trenni teha ja sellepärast tulidki nii head tulemused," selgitas Mirotvortseva.

Headele tulemustele andis hoogu kaasa ka uus treener ja treeningkeskkond. Sillamäelt pärit Mirotvortseva treenib Tartus Harry Lembergi juhendamisel. "Kuna astusin Tartu Ülikooli, kus õpin füsioteraapiat ja tunnen Harryt ammu, siis läksingi tema juurde, et mul oleks Tartus kõik ühes kohas."

Lemberg treenib käijat esmakordselt, kuid selles näeb ta oma tugevust. "Kui ma pisike olin, siis sain Valga maakonna meistrivõistlustel käimises isegi medali. Tartu Ülikoolis õppides saime väga laiapõhjalise hariduse ja käimine oli üks ala, mida me seal õppisime, aga ma arvan, et mul ei ole eelarvamust selle asja suhtes ja ma olen nagu vaba kõikidest nendest, kuidas ma ütlen, ühe või teise spordialaga seotud väga kitsast spetsiifikast," rääkis Lemberg.

"Ma hakkasin kohe otsima Katjale seda õiget, mis võiks temale sobida. Maailmas on koolkondi hästi palju erinevaid käimise kohapealt, aga just seda, mis aitaks teda kõige paremini edasi. Usun, et oleme midagi leidnud, mis viiks Katjat edasi ja oleme sellel teel astumas ikkagi veel esimesi samme, et Katjat viia absoluutsesse tippu."

Treeneri sõnul on praeguseks hetkeks raskused seljatatud. Eesti rekordit 10 kilomeetri distantsil parandas Mirotvortseva sel kevadel pooleteist minutiga ning 20 kilomeetri distantsil rohkem kui kuue minutiga.

"Üks põhjus on see, et kui ta oli vanuses 16-18, siis ta tuli omavanuste Euroopa olümpiapäevadel võitjaks ja kõik oli hästi, aga siis tekkis tal probleeme vigastusega, lisaks tegeles palju õppimisega ja muuda asjadega. Ma arvan, et kui ta oleks saanud järk-järgult sealt edasi liikuda, kus ta oli, siis ei oleks see hüpe selline olnud. Siis oleks olnud see sujuv, aga sel aastal on ta terve saanud olla. Ta on käinud kahes heas laagris koos maailma parimate käijatega. See kõik on aidanud kaasa sellele, et ta käis korraliku 20 kilomeetrit," lisas Lemberg.

Praegu valmistub Mirotvortseva juuli lõpus toimuvaks Universiaadiks Saksamaal, kuid põhieesmärk on jõuda septembris Tokyos toimuvale kergejõustiku MM-ile.

"Tahaks teha hea tulemuse, et pääseda MM-ile. Universiaadil on mul hea võimalus saada häid reitingupunkte, kui ma saan hea koha ja hea tulemuse," ütles Mirotvortseva.

"Usun, et saame sealt korralikud reitingupunktid. Siis on veel augusti alguses Eesti meistrivõistlused, ka need punktid, siis ma usun, et Katja on kvalifitseerunud Tokyo MM-ile," sõnas Lemberg.