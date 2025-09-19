X!

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Eesti käija Jekaterina Mirotvortseva teeb laupäeval oma maailmameistrivõistluste debüüdi, kui stardib Tokyos 20 kilomeetri distantsil.

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," ütles ta ERR-ile.

Maailmameistrivõistlused toimuvad sel hooajal pigem hilja, aga Mirotvortseva sõnul on tal veel särtsu paagis. "Hooaeg on olnud päris pikk, olen teinud kolm korda 20 kilomeetrit ja laupäeval tuleb neljas. Särtsu ikka on, võistluspäeval tahan teha enda kohta maksimaalse soorituse."

Samas ei pea 22-aastane käija 20 kilomeetri distantsi veel oma parimaks. "Seda mahtu, mida peab koguma, mul ei ole. See võtab tegelikult aastaid, et olla suuteline sellisel distantsil järjest pingutama. Aga kuna mul on selline võimalus, ei saa ma sellest loobuda. Sel hooajal on läinud nii hästi, et sain maailmameistrivõistlustele," sõnas Mirotvortseva. "Tahan maksimaalset pingutada ja võistluspäeval anda endast 100 protsenti."

Jekaterina Mirotvortseva. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

MM-i eelsed ettevalmistused ei läinud päris plaanipäraselt, sest ta ootas üldse kinnitust, et saab MM-il osaleda. "Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt. See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Tokyos on olnud väga soe ja niiske ilm, kas Mirotvortseva on karmideks oludeks valmis? "Ausalt öeldes väga ei muretse, sest tean, et isiklikku rekordit ma siin ei tee. Aga kõigil on raske, kõik valmistusid ette nii nagu said. Mina käisin Tartus kuumakambris, tegin seal üle kümne trenni. Enda poolt on kõik töö tehtud, vaatame!" ütles ta.

Mirotvortseva on võistlustules Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva kell 01.30. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kümme minutit varem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

mm-i loetumad

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

sport.err.ee viimased uudised

10:03

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

18.09

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

18.09

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

18.09

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

18.09

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

18.09

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

18.09

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

18.09

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo