Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," ütles ta ERR-ile.

Maailmameistrivõistlused toimuvad sel hooajal pigem hilja, aga Mirotvortseva sõnul on tal veel särtsu paagis. "Hooaeg on olnud päris pikk, olen teinud kolm korda 20 kilomeetrit ja laupäeval tuleb neljas. Särtsu ikka on, võistluspäeval tahan teha enda kohta maksimaalse soorituse."

Samas ei pea 22-aastane käija 20 kilomeetri distantsi veel oma parimaks. "Seda mahtu, mida peab koguma, mul ei ole. See võtab tegelikult aastaid, et olla suuteline sellisel distantsil järjest pingutama. Aga kuna mul on selline võimalus, ei saa ma sellest loobuda. Sel hooajal on läinud nii hästi, et sain maailmameistrivõistlustele," sõnas Mirotvortseva. "Tahan maksimaalset pingutada ja võistluspäeval anda endast 100 protsenti."

Jekaterina Mirotvortseva. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

MM-i eelsed ettevalmistused ei läinud päris plaanipäraselt, sest ta ootas üldse kinnitust, et saab MM-il osaleda. "Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt. See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Tokyos on olnud väga soe ja niiske ilm, kas Mirotvortseva on karmideks oludeks valmis? "Ausalt öeldes väga ei muretse, sest tean, et isiklikku rekordit ma siin ei tee. Aga kõigil on raske, kõik valmistusid ette nii nagu said. Mina käisin Tartus kuumakambris, tegin seal üle kümne trenni. Enda poolt on kõik töö tehtud, vaatame!" ütles ta.

Mirotvortseva on võistlustules Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva kell 01.30. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kümme minutit varem.