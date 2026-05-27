Nazarov välihooajal ei võistle

Eesti 60 meetri ja 100 meetri jooksu rahvusrekordite omanik Karl Erik Nazarov jätab ka välihooaja vahele.

Nazarov vigastas eelmise aasta juunis võistkondlikul EM-il põlve tagaosas asuvat semitendinosuse kõõlust ja käis operatsioonil. Taastumine läks üsna hästi ja sama aasta sügisel alustas Nazarov koostööd Rootsi tipptreeneri Haakan Anderssoniga, kuid tänavu märtsis tuli taas põlvelõikusele minna, kirjutab Õhtuleht.

Mullu kergejõustiku MM-il Tokyos 20 km käimises 38. koha saanud Jekaterina Mirotvortseva otsustas samuti välihooaja vahele jätta, kuid hoopis teistel asjaoludel. "Ma ei võistle sel hooajal isiklikel ja elulistel põhjustel," teatas 23-aastane sportlane Õhtulehele, kuid ei soovinud otsust täpsemalt selgitada.

Kergejõustikuliidus saavutuspordijuhina tööle asunud Aivo Normak ütles, et Mirotvortseva tahtis harjutada Hispaania koondisega, ent ei leidnud selleks piisavalt vahendeid. "Jekaterina jätkab treenimist ja soovib jõuda Los Angelese olümpiamängudele," lisas Normak.

