Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

Eesti spordisõpradele aastate jooksul palju emotsionaalseid, ilusaid hetki pakkunud Õiglane tegi oma viimase tiitlivõistluse mullu sügisel Tokyo MM-il, kui pidi kolme ala järel katkestama.

"Laias lastus viimased neli-viis aastat on olnud väga keerulised, igalt poolt midagi valutab ja ei ole saanud õiget trenni teha," rääkis Õiglane kolmapäeval ETV saates "Ringvaade". "Eriti sel aastal sain aru, et miks ma pean ennast nii katki tegema? Eelmisel aastal üritasin palju ja sain Tokyo MM-iks üsna heasse vormi, see aasta üritasin kolm-neli korda teha, aga keha ei pea vastu."

Õiglane tõdes, et ta ei näinud enam mõtet sporti läbi valu teha. "Oleks mul mingid asjad karjääri jooksul tegemata jäänud, siis võib-olla prooviks veel edasi teha, aga ma olen nii palju enda mõttes ikkagi välja võtnud ja saavutanud - siis ei ole enam ka sellist motivatsiooni, et tipptasemel sporti teha," lisas ta.

32-aastane Õiglane andis tiitlivõistlustel alati endast kõik ning just suure publiku ees õnnestusid ka karjääri parimad võistlused. 2017. aastal saavutas ta MM-il 8371 punktiga neljanda koha, viis aastat hiljem tõi 8346 punkti talle EM-pronksi ja ilusa karjääri - ning teda alati saatnud pühendumuse ja sihikindluse - krooniks jääb Pariisi olümpia, kus Õiglane püstitas põlvevigastuse kiuste 8572 punktiga isikliku rekordi ja sai viienda koha.

"Mingitel perioodidel oleks võinud mingitel asjadel vähem kordusi teha, eks olin põikpäine, ei saanud aru, millal võiks lõpetada. Mõnede vigastustega oli ka halba õnne, näiteks teivashüppes on selliseid vigastusi tekkinud, kus hüppad kartusega, kukud ja teed endale haiget. Üks vigastus võib tekitada teise vigastuse. Kõik asjad võivad omaette joosta ja minul oligi, et ma oleks võinud mingitel hetkedel midagi vähem teha. Aga pigem on mul kõik hästi läinud ja minu karjääri osa on ikkagi väga hea olnud," kinnitas Õiglane.

Kaks nädalat tagasi asus Õiglane tööle USA maineka Georgia ülikooli (University of Georgia) kergejõustikuprogrammi treenerite meeskonnas, kus juhendab mitmevõistluse sportlasi. "Mul on kaks kümnevõistlejat, üks eestlane - Romet Vahter - ja kaks seitsmevõistlejat. Vahter oleks sel aastal olnud heal tasemel, aga seal oli ka natuke ebaõnne. Kanada kümnevõistleja tegi see aasta 7800 punkti, arenes 400, peaaegu 500 punktiga. Nüüd tulevad 19-aastased Islandi ja USA seitsmevõistlejad," loetles ta.

Õiglase sõnul toob treeneritöö talle silma samasugust sära nagu sportlaskarjäär. "Ma tahan edasi anda oma kogemusi, edasi anda oma mõtteid, mis mulle on aastate jooksul tulnud; tahan sportlasi aidata uuele tasemele, et nad leiaks rõõmu ja armastuse selle ala vastu. Tahan, et nad areneks ja naudiks seda sporti nii, nagu mina suutsin seda teha. See tekitab minus ülimalt hea tunde," tõdes ta.

Õiglane jagab aega Eesti ja USA vahel ning tema abikaasa Kendra on samuti ameeriklanna. "Pere omamine on nii suur väärtus elus, olen südamest õnnelik, et mul on armastav abikaasa ja armas poiss kodus. Poiss on Eestisse sisse kirjutatud, täitsa Eesti poiss - see on tore elamine, kui pere on nii toetav ja abivalmis. Kõik, mis ma elus praegu teen, on poja jaoks. Äge elu on mul!" kinnitas Eesti kergejõustiku suurkuju.