X!

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustik

Kümnevõistluse EM-pronks, MM-i neljas ja olümpiamängude viies mees Janek Õiglane on tippsportlase karjääri lõpetanud ja keskendub treeneritööle.

Eesti spordisõpradele aastate jooksul palju emotsionaalseid, ilusaid hetki pakkunud Õiglane tegi oma viimase tiitlivõistluse mullu sügisel Tokyo MM-il, kui pidi kolme ala järel katkestama.

"Laias lastus viimased neli-viis aastat on olnud väga keerulised, igalt poolt midagi valutab ja ei ole saanud õiget trenni teha," rääkis Õiglane kolmapäeval ETV saates "Ringvaade". "Eriti sel aastal sain aru, et miks ma pean ennast nii katki tegema? Eelmisel aastal üritasin palju ja sain Tokyo MM-iks üsna heasse vormi, see aasta üritasin kolm-neli korda teha, aga keha ei pea vastu."

Õiglane tõdes, et ta ei näinud enam mõtet sporti läbi valu teha. "Oleks mul mingid asjad karjääri jooksul tegemata jäänud, siis võib-olla prooviks veel edasi teha, aga ma olen nii palju enda mõttes ikkagi välja võtnud ja saavutanud - siis ei ole enam ka sellist motivatsiooni, et tipptasemel sporti teha," lisas ta.

32-aastane Õiglane andis tiitlivõistlustel alati endast kõik ning just suure publiku ees õnnestusid ka karjääri parimad võistlused. 2017. aastal saavutas ta MM-il 8371 punktiga neljanda koha, viis aastat hiljem tõi 8346 punkti talle EM-pronksi ja ilusa karjääri - ning teda alati saatnud pühendumuse ja sihikindluse - krooniks jääb Pariisi olümpia, kus Õiglane püstitas põlvevigastuse kiuste 8572 punktiga isikliku rekordi ja sai viienda koha.

"Mingitel perioodidel oleks võinud mingitel asjadel vähem kordusi teha, eks olin põikpäine, ei saanud aru, millal võiks lõpetada. Mõnede vigastustega oli ka halba õnne, näiteks teivashüppes on selliseid vigastusi tekkinud, kus hüppad kartusega, kukud ja teed endale haiget. Üks vigastus võib tekitada teise vigastuse. Kõik asjad võivad omaette joosta ja minul oligi, et ma oleks võinud mingitel hetkedel midagi vähem teha. Aga pigem on mul kõik hästi läinud ja minu karjääri osa on ikkagi väga hea olnud," kinnitas Õiglane.

Kaks nädalat tagasi asus Õiglane tööle USA maineka Georgia ülikooli (University of Georgia) kergejõustikuprogrammi treenerite meeskonnas, kus juhendab mitmevõistluse sportlasi. "Mul on kaks kümnevõistlejat, üks eestlane - Romet Vahter - ja kaks seitsmevõistlejat. Vahter oleks sel aastal olnud heal tasemel, aga seal oli ka natuke ebaõnne. Kanada kümnevõistleja tegi see aasta 7800 punkti, arenes 400, peaaegu 500 punktiga. Nüüd tulevad 19-aastased Islandi ja USA seitsmevõistlejad," loetles ta.

Õiglase sõnul toob treeneritöö talle silma samasugust sära nagu sportlaskarjäär. "Ma tahan edasi anda oma kogemusi, edasi anda oma mõtteid, mis mulle on aastate jooksul tulnud; tahan sportlasi aidata uuele tasemele, et nad leiaks rõõmu ja armastuse selle ala vastu. Tahan, et nad areneks ja naudiks seda sporti nii, nagu mina suutsin seda teha. See tekitab minus ülimalt hea tunde," tõdes ta.

Õiglane jagab aega Eesti ja USA vahel ning tema abikaasa Kendra on samuti ameeriklanna. "Pere omamine on nii suur väärtus elus, olen südamest õnnelik, et mul on armastav abikaasa ja armas poiss kodus. Poiss on Eestisse sisse kirjutatud, täitsa Eesti poiss - see on tore elamine, kui pere on nii toetav ja abivalmis. Kõik, mis ma elus praegu teen, on poja jaoks. Äge elu on mul!" kinnitas Eesti kergejõustiku suurkuju.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

22:57

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

09:23

Vihm ei pidurdanud Briti Rahvuste mängudel rekordilist sprindikiirust

28.07

Eesti aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik sai Kuulsuste Halli autahvli

27.07

Jakob Ingebrigtsen lõpetab pika võistluspausi

27.07

Kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas joobes juhtides õnnetuse

27.07

Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

27.07

Lutkenahus võitis USA meistritiitli, Lylesi seeria sai läbi

26.07

EMV rekordiga võidutsenud Mülla: olen enda kohta rohkem õppinud

26.07

Rasmus Mägi: ma ei näe varianti, et teen suve jooksul mõne stardi

26.07

Hambidge ohustas tõkkejooksus Eesti rekordit

25.07

Teivashüppaja Henri Apri tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks

25.07

Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

25.07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Pärnus selgitatakse välja kergejõustiku Eesti meistrid

23.07

Ülemiste Ööjooks toetab EM-i Eesti parimat kümnevõistlejat

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

23.07

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

22.07

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

sport.err.ee uudised

23:15

ETV spordisaade, 29. juuli

22:57

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

22:11

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

21:59

Lajal alustas Vancouveri turniiri kindla võiduga

20:54

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

20:26

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

19:59

Ukraina olümpiakomitee kaebas Venemaa liikmelisuse taastamise CAS-i

18:59

Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

18:33

U-18 korvpallikoondis kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Saksamaale

17:40

Kivi enne ajaloolist golfiturniiri Jõelähtmel: see avab palju uksi

16:59

Jegers koduse tippturniiri eel: ei oleks osanud arvata, et see siia tuuakse

16:22

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

15:41

Nuudi pääses Soomes toimuval ITF-i turniiril edasi

14:58

Rovanperä teeb Soome ralli avakatse kaasa

14:19

Green jätkab tuleval hooajal Golden State'is

13:44

Kullas saavutas Kanadas hooaja kolmanda võidu

13:03

Eesti saalijalgpallikoondis alustab MM-valikturniiri põhiringi võõrsil

12:27

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

11:51

Tartu Ülikool täiendas tagaliini Põhja-Makedoonias säranud ameeriklasega

11:17

Embrich MM-hõbedast: medal on hea märk edasiseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo