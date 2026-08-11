Morozov: mul on suur au võistelda Eesti eest

"Hea tunne on praegu. Täna teen staadionil viimase trenni ja vaatame, kuidas siin läheb, aga praegune seisund on väga hea, olen valmis ja ikka tahan võistlema," rääkis Morozov ERR-ile. "Ma ei taha mingeid numbreid öelda. Tahan lihtsalt isiklikku rekordit teha, see aitaks mind finaali. Selline on eesmärk."

Morozovi praegune tippmark on 16.45, tänavu on ta parimal võistlusel hüpanud 16.46.

"Närvi mul ei ole. See on küll täiskasvanute tiitlivõistluste debüüt, aga olen võistelnud [omaealiste] maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, tulen just NCAA-st, kus võistlesin heade poiste vastu," loetles ta kogemustepagasit. "Olen uhke, et mul on olemas koht Eesti koondises ja mul on suur au võistelda Eesti eest."

Meeste kolmikhüppe kvalifikatsioon algab Birminghamis kolmapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.40, otseülekannet näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.