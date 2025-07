Eesti korvpallinoored alustasid EM-i napi kaotusega

Esimesel poolajal oli pidevalt mõne punktiga peal Montenegro, kolmandal perioodil pääses vahepeal juhtima ka Eesti. Viimase veerandi alguses suutis Montenegro aga korraks ka kümnega juhtima spurtida (71:61).

Lõpuminutid kujunesid siiski punkt-punkti heitluseks. Minut ja kuus sekundit enne sireeni vähendas Edvard Herteri kaugvise vahe minimaalseks (72:73), kuid kummagi meeskonna järgmisest rünnakust asja ei saanud.

Viimasel poolel minutil järgnes vabavisete kaskaad ja kuigi Patrick Otto Mäe tabas viimasel sekundil veel kaugviske, siis see võidu osas midagi ei otsustanud.

Eesti paremad olid Herman Tamm 20, Gregor Vendla 17 ja Patrick Otto Mäe 12 punktiga. Montenegro poolelt tegi meile kõige rohkem kurja Luka Durovic, kes korjas 27 silma.

"Tegime esimese mängu korralikult vähemalt 80% ulatuses, saame paremini. Mängu võit jäi selle taha, et teatud momentidel me ei mänginud kaitses distsiplineeritult nii nagu me tahtsime, mis tegelikult töötas," lausus peatreener Valdo Lips Basket.ee vahendusel.

"See sai täna kahjuks saatuslikuks. Detailid loevad ja sealt umbes kümmekond punkti vastastele tuli. Poisid võitlesid ja me olime valmis, selle eest kiitus poistele. Nüüd tuleb 100% mängust mängida seda, mida me kaitses tahame."

Eesti kuni 20-aastaste korvpallikoondis peab B-grupis järgmise mängu juba laupäeval, kui minnakse vastamisi Iirimaaga.