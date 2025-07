Urmo Aava usub suure rallikogukonna võimekusse sportlasi abistada

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tutvustas neljapäeval Alexela kontserdimajas avalikkusele uut ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane. Tegemist on Eestis ainulaadse võimalusega, mis annab igale spordisõbrale võimaluse panustada tippsportlaste ettevalmistusse, astuda sportlase teekonna osaks ja tunda: see medal on ka minu medal.

Esimesed kolm projekti on juba avatud toetamiseks, teiste seas ka ralliprojekt "Estonian Next Rally Star". Programmi eestvedaja Urmo Aava sõnul on hästi olulised õiged valikud, kuhu raha suunata. "Minu Sportlasega on kaasatud väga kõvad spetsialistid, et aru saada, kellele see raha on kriitiliselt vajalik. Ja kes suudab tulemust koju tuua," lausus ta intervjuus ERR-ile.

Hetkel kogutakse raha 18-aastase Jaspar Vaheri jaoks ja tema lähemate eesmärkide jaoks on praegu veel pisut puudu. "Selle aasta projekt, mis on Jaspar Vaheriga - seal on hetkel puudujääk 41 000 ja seda me sihime," lausus ta.

Aava sõnul on Eestis aga väga suur rallihuviliste kogukond, kellest võiks olla abi. "Eesti üks kõige suurem sotsiaalmeediakommuun Rallirahvas - seal on peaaegu 50 000 rallifänni. Kalev Kruusi juhitud rallistuudiot, mis põhiliselt on WRC rallidest, jälgib nädalavahetusel umbes 100 000," ütles ta.

"Ma ütleks, et meil on Eestis üle 100 000 tulihingelise rallifänni. Oletame, et saame viiele protsendile pihta. Kui see viis protsenti peaks tegema iga kuu kümneeurose püsiannetuse, siis ma julgen öelda, et arvutuslik ideaalpotentsiaal on koguda aastas 600 000 eurot."

"Kellele tundub segane, siis minna ralli.minusportlane.ee - saab lugeda täpselt Jasperi projekti kohta ja tulevikus ka teiste projektide kohta. Läbi sellise eesmärgiseadmise usume, et suudame teha Eesti number üks rallisõitjate heas mõttes tootmisriigiks."

Aava sõnul ei saa nad aidata kõiki soovijaid, vaid neid, kes läbi MM-i ja EM-i sihivad tippu. Näiteks võiks raha koguda ka Robert Virvese või Romet Jürgensoni jaoks. "Aga Robert ja Romet said selleks aastaks rahad kokku," rõõmustas ta.

"Aga kui teevad häid sõite ja mingil hetkel avaneb võimalus istuda WRC autosse, siis rallisõbrad, palun olge valmis panustama! Kindlasti Kalevi ja Eesti Autospordi Liiduga mõtleme väga läbi, mida sinna paneme. Aga kõik, mida sinna paneme, on kriitiliselt tähtis."