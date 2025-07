Rooni võitis Belgias juunioride velotuuril temposõiduetapi

Rooni võiduajaks mõõdeti 14 minutit ja kaheksa sekundit. Koos tiimikaaslastega võeti kolmikvõit, kui prantslane Simon Schwartz (+0.02) sõitis välja teise ja taanlane Malthe Risbjerg (+0.17) kolmanda aja.

"Mul on etapivõidu üle väga hea meel, kuna mul pole olnud just kõige kergem aasta ja siiani pole väga head tulemust tulnud," ütles Rooni. "Lõpuks suutsin teha tugeva sõidu. Hea meel, et talvine töö lõpuks vilja kandis."

Ühtlasi kerkis Schwartz peale temposõiduetappi uueks velotuuri liidriks. Rooni kaotas talle ühe sekundiga ja belglane Rune Boden (AVIA – Rudyco Cycling) kümne sekundiga.

Laupäeva õhtul sõideti Belgias veel teinegi etapp, milleks oli 121,4-kilomeetrine grupisõit. Selle võitis jooksikute hulgast austraallane Alex Hewes (AVI – Rudyco Cycling Team; 2:42.29). Rooni finišeeris 11 sekundit hiljem lõpetanud peagrupis 12. positsioonil.

"Õhtune etapp ei olnud meie jaoks just kõige edukam, aga siiski jäi liidrisärk tiimi ja üldarvestuses suuri kaotusi ei tulnud," lisas Rooni.

Velotuuri üldarvestuses kolme parema seas muutusi ei toimunud. Rooni jätkab teisel kohal, kaotades meeskonnakaaslasele Schwartzile ühe sekundiga. Pühapäeval sõidetakse velotuuril 125,7-kilomeetrine finaaletapp marsruudil Duffel – Kontich.

Poolas lõppes olümpiavõitjate velotuur (UCI 2.2), mille 164,7-kilomeetrisel finaaletapil teenis Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team) suures grupifinišis 15. koha. Päeva parim oli poolakas Radoslaw Fratczak (Voster ATS Team; 3:30.41).

Velotuuri üldarvestuses pälvis esimese koha poolakas Marceli Boguslawski (ATT Investments), teine oli poolakas Michal Pomorski (Mazowsze Serce Polski; +0.16) ja kolmas belglane Joppe Heremans (VolkerWessels Cycling Team; +0.17). Ragilo (+9.43) lõpetas kokkuvõttes 54. positsioonil.

Varasemalt on velotuuril võidutsenud ka kaks Eesti ratturit. 2019. aastal oli parim Norman Vahtra ja 2023. aastal Siim Kiskonen.