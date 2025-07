Maailma kolmas reket põrus taas slämmiturniiril

Pegula kohtus teisipäeval naisüksikmängu esimeses ringis maailma 116. reketi, itaallanna Elisabetta Cocciarettoga ning kaotas 58 minutit kestnud matši 2:6, 3:6.

Seejuures oli Cocciaretto võidu näol tegemist ka revanšiga, sest kaks aastat tagasi pidi ta Wimbledoni murul tunnistama Pegula 6:4, 6:0 paremust.

"Sellisel tasemel mängijaga mängides pead andma endast parima ja ära kasutama need vähesed võimalused, mida sulle pakutakse," ütles Cocciaretto mängujärgses intervjuus. "Tegin samu asju, mis on mul viimasel ajal hästi välja tulnud – mängisin julgelt ja võtsin riske. Ma ei mõelnud punktide peale. Täna läks mul hästi, olen tõesti väga rahul."

2015 - Elisabetta Cocciaretto is the first Italian to defeat a top-3 seeded in Women's Singles in a Major since Flavia Pennetta (vs Simona Halep) and Roberta Vinci (vs Serena Williams) at the US Open 2015 semi-finals. Upset.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA