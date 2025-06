Wimbledoni kerkib Andy Murray kuju

Murray tuli 2013. aastal esimest korda Wimbledoni meesüksikmängu võitjaks ja lõpetas nii 77-aastase ootuse, mil briti mehed polnud seda turniiri kordagi võitnud.

Eesmärk oleks see püstitada Fred Perry kuju kõrvale, kes oli siis viimane britt, kes enne Murrayt selle turniiri meesüksikmängus võitis. Perry kuju avati 1984. aastal ja nõnda tähistati poolsajandi möödumist tema esimesest tiitlist.

"Me tahame siia Andy Murray kuju ning teeme tema ja tema meeskonnaga selles osas tihedat koostööd," sõnas turniiri korraldava All England Clubi juht Debbie Jevans taskuhäälingule Ainslie + Ainslie Performance People.

"Eesmärk on avada see meie esimese turniiri, mis toimus 1877. aastal, 150. aastapäeval. Ta [Murray] peab õigusega olema sellesse protsessi kaasatud ning nii tema kui ka tema tiim seda ka on."

Karjääri jooksul kolm suure slämmi turniiri võitnud Murray tuli 2016. aastal ka teist korda Wimbledoni võitjaks. Seejuures teenis šotlane oma suurimad saavutused ajal, mil maailma tennises domineerisid Roger Federer, Rafael Nadal ja Novak Djokovic.