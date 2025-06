Jürgenson ootab kodust rallit: miks mitte näidata head kiirust

Möödunud aasta juunioride WRC maailmameister Romet Jürgenson teeb sellel aastal edasiminekuid ka WRC2 klassis. Enda parima tulemuse Rally2 autoga sõitis ta välja paar nädalat tagasi Sardiinia MM-etapil, tulles viiendaks. Enne seda oli parim koht aasta alguses Rootsi etapil saavutatud seitsmes.

"Mingid katsed suutsime juba olla poodiumil katseaegade mõttes. See on positiivne kindlasti," sõnas Jürgenson ERR-ile. "Juba seal aeglaste teede peal, kus minu enda jaoks ei ole võib olla kõige naturaalsem sõita, siis olla seal enam-vähem tempos, see annab kindlasti kindlust juurde. Eks näha olla, kuidas nüüd Rally Estonial ja kiirematel rallidel auto toimetab, aga hetkel küll tunne on oluliselt parem kui aasta alguses."

Võrreldes eelmise aasta juunioride WRC sarjaga, on WRC2 arvestuses sõitmine Jürgensonile nii mõndagi õpetanud. "Juba ralli alguses tuleb kohe tempo peale panna, sellel tasemel kahjuks oodata ei ole võimalik," ütles ta. "Ja teiseks, võib-olla seda asfalditunnetust olen saanud. Minu jaoks ikkagi uus asi ja seda on piisavalt juba saanud."

Järgmine MM-etapp on juba kodune Rally Estonia. Jürgensoni arvates võib varasem kogemus koduteedel mingid eeliseid anda. "Me teame, et siin Eestis ja kiiretel teedel tuleb alati palju kiireid sõitjaid. Eks eestlased on ka heas vormis ja liiga palju ei tahaks loota, aga kuna nüüd oleme arengu teinud ka kiiruslikus mõttes, siis miks mitte mingitel katsetel näidata head kiirust," lõpetas ta.

Rally Estonia toimub 17.-20. juulini.