Mihkels jäi Šveitsi velotuuri etapil esimesena esikolmikust välja

Kahe teise kategooriaga etapil sõitsid kolm ratturit pea 180 kilomeetrit teistest ees, aga viimastel kilomeetritel püüti nad kinni ning finišijoonele läheneti suures grupis. Red Bulli võistkonna ajastus oli otsustavatel meetritel kõige parem ning belglane Jordi Meeus teenis spurdiga esikoha.

Esikolmikusse mahtusid itaallane Davide Ballerini (XDS Astana Team) ning britt Lewis Askey (Groupama - FDJ), neljandana ületas joone 22-aastane Madis Mihkels.

Jordi Meeus takes VICTORY in the bunch sprint



A dominant display from Red Bull Bora Hansgrohe pic.twitter.com/RChecHQtvw