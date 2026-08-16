Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu
Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) osales Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäevasõidul Cyclassics (Buxtehude - Hamburg; 205,3 km), aga piirdus kohaga teises sajas.
Saksamaal tuli ületada mõned väiksemad künkad, aga põhimõtteliselt oli tegu suhteliselt lauge sõiduga, kus paremus pandi maksma grupifinisi abiga.
Esikohale tuli prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step; 4:17.55), kes edestas finišispurdis hollandlast Mike Teunissenit (XDS Astana Team) ja austraallast Laurence Pithied (Red Bull - Bora - Hansgrohe).
Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile seitsme minuti ja kolme sekundiga. Protokolli läks 118. koht.
Toimetaja: Siim Boikov