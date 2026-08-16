X!

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) osales Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäevasõidul Cyclassics (Buxtehude - Hamburg; 205,3 km), aga piirdus kohaga teises sajas.

Saksamaal tuli ületada mõned väiksemad künkad, aga põhimõtteliselt oli tegu suhteliselt lauge sõiduga, kus paremus pandi maksma grupifinisi abiga.

Esikohale tuli prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step; 4:17.55), kes edestas finišispurdis hollandlast Mike Teunissenit (XDS Astana Team) ja austraallast Laurence Pithied (Red Bull - Bora - Hansgrohe).

Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile seitsme minuti ja kolme sekundiga. Protokolli läks 118. koht.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18:14

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

16:00

Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

14:50

Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

08:10

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

15.08

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

14.08

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

14.08

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

12.08

Mari-Liis Juul võitis Taanis seitse kulda

12.08

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

10.08

Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

10.08

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

10.08

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

10.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

09.08

Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

09.08

Vollering võitis teist korda naiste Prantsusmaa velotuuri

09.08

Kaasahaarava eraldistardi T1 parkimismajas võitis Kirill Tarassov

08.08

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

08.08

Eesti noorratturid said Poolas nelikvõidu

08.08

Taaramäe tõusis Türgis pjedestaalile

sport.err.ee uudised

18:14

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

18:09

Kristjan Ilves tuli Austrias neljandaks Uuendatud

17:33

Kergejõustiku EM-i läbiviimist segas turvaintsident

16:33

Korvpalli kuulsuste hall täienes treener Riversi ja mängija Stoudemirega

16:00

Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

15:37

Pesapalliajaloo edukaim debüüt tipnes kolme kodujooksuga

14:50

Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

14:13

Paškov võitis Poolas J100 paarismänguturniiri

13:24

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

13:15

Flora sai naiste meistriliigas Paidest kolmandat korda jagu

12:53

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

12:44

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

12:25

U-16 korvpallikoondis võitis pronksimängu ja tõuseb A-divisjoni

11:55

Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

11:19

Palumets säras suureskoorilises võidumängus debüütväravaga

10:48

Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

10:20

TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

09:50

Legion lahkus Tammeka duubli vastu väljakult, mäng katkestati

09:18

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

08:55

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo