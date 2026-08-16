Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile seitsme minuti ja kolme sekundiga. Protokolli läks 118. koht.

Esikohale tuli prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step; 4:17.55), kes edestas finišispurdis hollandlast Mike Teunissenit (XDS Astana Team) ja austraallast Laurence Pithied (Red Bull - Bora - Hansgrohe).

Saksamaal tuli ületada mõned väiksemad künkad, aga põhimõtteliselt oli tegu suhteliselt lauge sõiduga, kus paremus pandi maksma grupifinisi abiga.

Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) osales Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäevasõidul Cyclassics (Buxtehude - Hamburg; 205,3 km), aga piirdus kohaga teises sajas.

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