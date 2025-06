Los Angeles Lakersi omanikud müüvad klubi hiiglasliku summa eest maha

Jerry Buss ostis Lakersi 1979. aastal 67,5 miljoni dollari eest ning tehing hõlmas ka jäähokiklubi Los Angeles Kingsi ja legendaarset areeni, mida tunti Los Angeleses kui Forumit. Alates sellest on Lakers võitnud 11 korda NBA meistritiitli, aga Buss suri 2013. aastal ning pärandas maailma ühe kuulsama spordibrändi oma lastele, tiimijuhiks jäi tütar Jeanie Buss.

ESPN kirjutas, et Bussi perekond on otsustanud Lakersi enamusosalusest loobuda ja Los Angelese klubi uueks omanikuks saab suurärimees Mark Walter, kes on finantsettevõtete Guggenheim Partnersi ning TWG Globali tegevjuht. Just TWG Global saabki Lakersi õigused, kuid peab nende eest käima välja hiiglasliku, vähemalt 10 miljardi USA dollari suuruse tasu.

Märtsis selgus, et ka Boston Celticsi juhtkond on otsustanud klubi müüa ning hinnaks kujunes 6,1 miljardit USA dollarit ehk Lakersi tehing nihutab rekordit pea nelja miljardi dollari võrra.

Walter ja TWG Global soetasid 2021. aastal 20 protsenti Lakersi osalusest, lisaks on Walter investeerinud suurelt Los Angeles Dodgersi pesapalliklubisse, Los Angeles Sparksi naiste NBA klubisse, peatselt vormel-1 sarjaga liituvasse Cadillaci võistkonda ning Londoni Chelsea ja Strasbourgi jalgpalliklubidesse.

Mõistagi on Walteril väga sügavad taskud ning ta ei pelga seda raha võistkondadesse investeerida: alles eelmisel aastal tuli Dodgers USA meistriks ja võistkonnas mängib kuus mängijat, kelle lepingu koguväärtus ületab 100 miljoni dollari piiri. Nende hulgas on ka Shohei Ohtani, kelle kümne aasta pikkuse lepingu koguväärtus küündib suisa 700 miljoni dollarini, nii Mookie Betts kui Yoshinobu Yamamoto teenivad 12 aasta pikkuse lepingu lepingu vältel üle 300 miljoni dollari.

ESPN kirjutas, et Bussid säilitavad mõneks aastaks Lakersi juures osaluse ning Jeanie Buss jätkab tiimijuhina. Alates legendaarse Jerry Bussi surmast on Lakers tulnud NBA meistriks ühel korral - 2020. aastal, mil NBA pidas koroonaviiruse tõttu finaalturniiri Floridas Disney Worldis.