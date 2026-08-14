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Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

Korvpall
Los Angeles Lakers logo
Los Angeles Lakers logo Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

NBA üks kuulsamaid klubisid Los Angeles Lakers vahetab vähem kui aasta jooksul taas omanikku. Josh Kushneri ja Bob Igeri juhitud grupp ostab Lakersi kontrollosaluse rekordilise 12,5 miljardi dollari eest ning tehinguni jõuti kõigest mõne päevaga.

Kushner pöördus Lakersi senise enamusomaniku Mark Walteri poole alles eelmisel reedel. Seejärel asusid pooled kiiresti kokkulepet vormistama ning juba nädalavahetuseks oli tehing kokku lepitud.

Kui NBA juhatus müügi heaks kiidab, saab Lakersist maailma kõige kallimalt müüdud spordiklubi. Walter ostis kontrollosaluse alles 2025. aasta oktoobris, kui Lakersi väärtuseks hinnati 10 miljardit dollarit. Seega kerkis Lakersi väärtus vähem kui aastaga 2,5 miljardi dollari võrra. Walter teenib tehinguga oma investeeringult ligi 2,5 miljardit dollarit kasumit.

Lakersi uued omanikud on riskikapitalist Josh Kushner ja endine Disney tegevjuht Bob Iger. Kushner on USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri noorem vend.

Kushner ja Iger olid varem seotud plaaniga tuua NBA meeskond Las Vegasesse. Kui võimalus Lakersi ostmiseks avanes, otsustasid nad aga juba olemasoleva ja ühe maailma tuntuma spordiklubi kasuks.

Tehing vajab veel NBA juhatuse heakskiitu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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