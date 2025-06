Kevin Durant saadeti vahetustehinguga Houstonisse

ESPN-i ajakirjanik Shams Charania avalikustas pühapäeva õhtul, et 36-aastane Kevin Durant jätkab oma karjääri Houstonis. Oli teada, et Durant klubi tõenäoliselt vahetab, kuid Charania täpsustas, et lõpuks jäid sõelale Houston ja Miami.

Durant käis sel hooajal Phoenixi eest väljakul 62 mängus ning kogus 36,5 minutiga keskmiselt 26,6 punkti, 6,0 lauapalli, 4,2 resultatiivset söötu ja 1,2 blokki. Väljakult tabas ta viskeid 52,7-protsendilise täpsusega, kaugviskejoone tagant tabas ta 43-protsendiliselt.

2021. aastal finaali jõudnud Phoenix on viimastel aastatel üritanud talenti koguda, aga tänavune hooaeg läks aia taha ja Durant, Devin Booker ning Bradley Beal jäid hoopis play-off'ist välja. Phoenix sai 36-aastase Duranti eest Houstonilt vastu dünaamilise tagamängija Jalen Greeni, kaitsespetsialisti Dillon Brooksi, tänavuse draft'i kümnenda valiku ning lausa viis teise vooru valikut tulevastes talendikorjetes.

Green on väga plahvatuslik tagamängija ning sel hooajal tegi ta Rocketsi eest kaasa kõigis 82 mängus, aga tugevas läänekonverentsis teisena lõpetanud Houston langes play-off'is konkurentsist juba avaringis, kui Golden State Warriors seitsmes mängus võidu teenis. Phoenixil on veel tiimi ehitamisel kõvasti tööd teha ja eriti paistab välja soliidsete pikkade puudumine. Lisaks tekitab küsimärke Beali jätkamine, aga tema lepingus on klausel, mis ei luba hiiglasliku lepinguga viskekahurit ilma tema nõusolekuta ära saata.

Rockets näeb end läänekonverentsis pretendendina ning Durant liitub meeskonnaga, kus on põhipanustajateks türklasest keskmängija Alperen Sengün, Toronto Raptorsiga NBA meistriks tulnud Fred VanVleet ning tänavu suure arenguhüppe teinud Amen Thompson.