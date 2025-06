Aava Rally Estonia eel: hiljem võiks saada endale õlale patsutada

Rally Estonia 2025 sõidetakse 17.-20. juulini Tartus ja Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Nõo, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Viiendat aastat võõrustab Rally Estoniat ja maailma parimaid rallisõitjaid Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum, kus asuvad Service Park, EXPO ala, võistlus- ja meediakeskus ning SSS1/17 Tartu vald publikukatse.

Rallinädalavahetuse avapäeval, 17. juulil kell 16.50 leiab aset Eesti ja maailma parimate sõitjate autogrammisessioon. Sellele järgneb "Meet the Crews" pressikonverents suurel laval ning kell 18 algab ralli avatseremoonia, kus teiste seas astuvad üles Getter Jaani ning nublu koos Vaiko Eplikuga. Alates kell 18:30 sõidavad kõik võistlejad üle poodiumi ning seejärel stardib kell 20:05 juba rallinädalavahetuse esimene kiiruskatse Eesti Rahva Muuseumi kõrval Raadimõisa pargis. Tutvu rallinädalavahetuse täpse ajakavaga Rally Estonia kodulehel.

Esimesel täispikal võistluspäeval, 18. juulil ootab võistlejaid ees tehniline ning kiire Peipsiääre katse ning seejärel läbitakse uues kuues Mustvee ja Kambja kiiruskatsed. Reedese võistluspäeva lõpetab Elva linnakatse, kus lisaks ralliautodele pakuvad Elva raudteejaama ees asuval ringteel enne kiiruskatse starti publikule adrenaliinirohkeid elamusi Red Bulli trikimootorrattur Aras Gibieza ja driftishow koos Oliver Randalu ning Karel Piirojaga. Teise võistluspäeva õhtu lõpetab Tartu Lauluväljakul toimuv Ewert and The Two Dragons kontsert.

Laupäevased Raanitsa, Kanepi, Otepää ja Karaski kiiruskatsed on enamjaolt nii võistlejatele kui pealtvaatajatele varasematest aastatest tuttavad. Raanitsa kiiruskatsel asub Niitvälja pealtvaatamisareen, Otepää kiiruskatsel legendaarne Alaküla hüpe, kus toimub ka Unibeti hüppevõistlus ning loomulikult Kanepi kiiruskatsel adrenaliinirohketed Kitsehüpped. Pühapäevahommikuse avakatsena ootab võistlejaid ees täiesti uus kiiruskatse Hellenurme ning seejärel juba tänavuse juubeliaasta Power Stage katse - Kääriku. Kohe punktikatse järel autasustatakse Kääriku Spordikeskuse aladel järve kaldal asuval poodiumil rallivõitjaid ning antakse üle võitjakarikad ning Rally Estonia traditsioonilised võitjakiivrid.

"Sarnaselt aastaga 2022 teeme koostööd Lastefondiga ja ma võistlen eridisainiga kiivriga. Kampaania saab alguse 1. juulil ja kõigi vahel, kes teevad annetuse Lastefondi lehel, loosime välja minu kiivri päriseks," kommenteeris Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. "Iga annetus on ekstra pilet, mis tähendab, et mida rohkem annetusi teha, seda suurem on ka võimalus võita. Ma tahaks iga rallit võita, kuid Rally Estonial on kodurajad ja siin oleks ekstra lahe kõrgemale astmele tõusta. Minge kõik pileteid ostma ja tulge meile raja äärde kaasa elama," lisas ta.

"Rally Estonia juubeliaasta on maagiliste numbrite aasta - 15 aastat rallit, 5 aastat WRC rallit, üle 400 000 raja ääres olnud pealtvaataja ja üle 5 miljardi kontakti," tõdes Rally Estonia direktor Urmo Aava. "Sel aastal sihime 50 000 pealtvaatajat, ühte miljardit kontakti ja 25 miljonit majandusmõju. Lisaks ootame loomulikult Oti ja Martini võitu, WRC2 klassivõitu ja järgmise generatsiooni staaride esiletõusu. Soovime teha ideaalse ralli, mis pakuks hea emotsiooni ja tehnilise korralduse tasakaalu. Oleme teinud palju tööd metsas, kus oleme ühendanud suuri areene ürgaladega ja mingites kohtades saame tänu loodusele lasta publikut palju lähemale kui varasemalt. Lisaks oleme jälginud, kus inimesed on ise käinud vaatamas, ja ka sinna neile mugava olemise planeerinud. 15. aasta juubeliralli võiks olla selline, kus igaüks meie tiimist saaks selle järel endale õlale patsutada ja öelda, et nüüd tuli küll hästi välja."