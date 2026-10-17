Eesti epeevehklejad teisest ringist kaugemale ei jõudnud

Päeva alustasid mehed, kuid nii Filipp Djatsuk kui ka Erik Tobias pidid põhiturniiri avaringis tunnistama vastase paremust ning langesid konkurentsist.

Naiste turniiril saavutas kolmanda asetusega Katrina Lehis avaringis ukrainlanna Emily Conradi üle kindla 15:4 võidu, kuid kaotas 32 parema seas otsustava torkega ungarlannale Anna Kunile 13:14.

Edasipääsu teise ringi tagas ka Julia Beljajeva, kes teenis kasahhitari Irina Bakaldina üle 15:11 võidu. Järgmises vastasseisus alistus Beljajeva kaheksanda asetusega ukrainlannale Anna Maksõmenkole 12:15.

Irina Embrich pidi avaringis tunnistama kahekordse maailmameistri Marie-Florence Candassamy 15:13 paremust.

Pühapäeval peetakse Casablancas võistkonnavõistlused.