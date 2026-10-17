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United lõi Nõmme derbis Kaljule kolm vastuseta väravat

Premium liiga
FC Nõmme United
FC Nõmme United Autor/allikas: Janek Eslon
Premium liiga

FC Nõmme United teenis laupäeval koduses jalgpalli Premium liigas vinge võidu, kui alistas avapoolaja tabamustest Nõmme Kalju 3:0.

United alustas Lillekülas Sportland Arenal toimunud derbimängu tempokalt ning lõi juba alguses mitu ohtlikku olukorda, kuid Zakaria Beglarishvili jõudis 23. minutil ka pärale. 33. minutil viis Nikita Vassiljev Henri Järvelaidi tsenderdusest Unitedi kahega juhtima ning kolm minutit hiljem sündis ka Kalju omavärav.

Kalju tekitas ka teisel poolajal teravust ning 79. minutil põrkas pall nurgalöögist tekkinud olukorras ka Unitedi värava latti. 87. minutil jäi Kalju veel arvulisse ülekaalu, kui Tristin Evans koleda vea eest platsilt saadeti, kuid väravani ei jõutudki ja United sai vägeva 3:0 võidu.

Kaotus annab Kalju (51 p) medalilootusele paraja hoobi, sest teisel tabelireal asetsev FC Flora (55 p) jääb nelja punkti ja Paide (54 p) kolme punkti kaugusele. Kalju mängib veel enne hooaja lõppu nende kahega, meistritiitli kindlustanud Tallinna FCI Levadiaga (78 p) ning Kuressaarega. Nõmme United on 31 punktiga eelviimasel kohal, kaheksandal kohal jätkav Kuressaare (35 p) on nelja silma kaugusel. Narva Trans on 20 punktiga viimane.

Pühapäeval peetakse 32. mänguvooru raames neli kohtumist, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Harju Laagri ja Pärnu Vapruse vastasseisust algab kell 14.25.

Tabeliseis

1. Levadia 78 p (meistritiitel kindlustatud)
2. Flora 55
3. Paide 54
4. Kalju 51
5. Tammeka 47
6. Harju Laagri 41
7. Pärnu 36
8. Kuressaare 35
9. Nõmme United 31
10. Narva 20

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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