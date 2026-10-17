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Eesti sulgpallijuuniorid jäid MM-il napilt 16 parema seast välja

Sulgpall
Marti Joost
Marti Joost Autor/allikas: Badminton Europe
Sulgpall

Sulgpalli juunioride MM-il Kairos, kus võistkonnavõistluses saavutas Eesti koondis ajaloolise kaheksanda koha, jäi individuaalvõistlusel parimaks tulemuseks 17. koha jagamine.

Noormeeste üksikmängus jõudis Marti Joost 32 parima sekka. Joost võitis neutraalset sportlast Sviataslau Salahubi 15:7, 15:7. Seejärel sai ta jagu Singapuri mängijast Low Sze Hong Bryantist 16:14, 15:11. Kolmandas ringis kohtus Joost Hiina Taipei esindaja Ming Chuan Liga ja pidi leppima kaotusega 12:15, 15:17. Ainus Euroooplane, kes 16 parema sekka jõudis oli juunioride Euroopa meister Mady Sow Prantsusmaalt. Karl Mattias Pedai võitis esimeses ringis Lõuna-Aafrika mängijat Aiden Dednamit 10:15, 15:10, 15:10. Teises ringis kaotas ta Mario Rodriguezile Hispaaniast 15:12, 15:6 ja jäi jagama 33. kohta, vahendab badminton.ee.

Joost jäi 17. kohta jagama ka noormeeste paarismängus. Koos Rasmus Roogsooga võideti Uus-Meremaa paari Eason Zihang Lei ja Ben Rambaudi 16:14, 15:11. 32 parema seas kaotati India esindajatele Yogansh Singhile ja Aatish Sreenvas P V-le 14:16, 8:15. Priit Põder ja Karl Mattias Pedai kaotasid esimeses kohtumises Kanada paarile Ryan Yuxuan Huangile ja Pitousovanreath Rothile 12:15, 6:12 ja jäid jagma 65. kohta.

Neidude paarismängus jõudsid nii Lumikki Liias ja Marija Paskotši kui Kaisa Liis Lepp ja Romili Vakk kolmekümne kahe parima hulka ja jäid jagama 17. kohta. Liias ja Paskotši võitsid Singapuri paari Low Rui Xuan Jeannat ja Salam Stefania Gweni 15:12, 17:15. Järgmises ringis tuli tunnistada Korea paari Choi Ye Da ja Kim Min Chae paremust 15:10, 15:5. Lepp ja Vakk võitsid alžeerlasi Chiraz Halimi ja Rahma Aya Salemi 15:7, 15:13. Teises mängus kaotasid nad teise asetusega Malaisia paarile Genevie Limile ja Zi Yu Lowle 15:4, 15:5.

Neidude üksikmängus Romili Vakk võitis esimeses ringis Sri Lanka mängijat Dulanya Karunaratnat 15:10, 15:17, 15:7. Järgmises mängus kaotas ta Sanna Germannile Šveitsist 7:15, 9:17. Marija Paskotši võitis Ghana mängijat Margaret Amioko Sarpeid 15:4, 15:4. Järgmises ringis tuli aga tunnistada tšehhi Amelia Maixnerova paremust 15:11, 11:8. Mõlemad Eesti mängijad jäid jagama 33. kohta.

Segapaarismängus alustasid Lumikki Liias ja Rasmus Roogsoo võistlust maailma edetabeli alusel kolmanda asetusega. Esimeses mängus said nad kindla võidu Küprose paari Ioannis Papadoupouluse ja Ioli Papakyriacou üle 15:4, 15:6. Seejärel läksid nad vastamisi Korea paari Kim Tae Hyuni ja Yeo Seo Youngiga ning olid sunnitud tunnistama vastaste 15:7, 15:9 paremust. Nende tulemuseks jäi 33. koha jagamine. Priit Põder ja Kaisa Liis Lepp kaotasid avaringis Indoneesia paarile Simanjuntak Moses Andarile ja Reya Azzahra Yuliantile 5:15, 8:15 ja jäid jagama 129. kohta.

Toimetaja: Henrik Laever

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