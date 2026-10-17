Nõmme Unitedi naised võitsid rahvaliiga kolmandat aastat järjest

Rimi naiste jalgpalli rahvaliigas peeti reedel hooaja viimane kohtumine, kui otsustavas finaalis läksid vastamisi Keila JK ja FC Nõmme United. 2:2 viigiga lõppenud kohtumise järel teenis United 3:2 võidu penaltiseerias.

United asus esimesel poolajal kaheväravalisse eduseisu. Avavärav sündis vastase omaväravast ning teise tabamuse eest hoolitses Margarita Rõbnikova. Keila vähendas vahet Helene Kala väravast ning 60. minutil viigistas seisu Iiris Nurmoja. Kuna normaalajal rohkem väravaid ei löödud, selgus võitja penaltiseerias, kus United näitas enda 3:2 paremust, vahendab jalgpall.ee.

Nõmme Unitedile oli see kolmas järjestikune rahvaliiga võidutiitel. Kahel varasemal aastal selgus parim naiskond liigasüsteemis punktitabeli põhjal, tänavu krooniti võitja finaalkohtumisega.

Hooaega alustas 17 naiskonda, kes jagati nelja alagruppi. Kodu- ja võõrsil peetud alagrupimängude järel pääsesid finaalturniirile iga alagrupi kaks paremat. Nõmme United võitis oma alagrupi, kuid esikoha selgitamisel sai määravaks omavaheliste mängude väravate vahe, sest Unitedi lähim konkurent kogus sama palju punkte. Veerandfinaalis alistas United JK Leali 7:3 ning poolfinaalis Puhja Spordiklubi 5:1. Puhja oli ühtlasi ainus naiskond, kes läbis alagrupiturniiri täiseduga.