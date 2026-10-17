Metsa koduklubi vajub vaikselt allamäge

Bochum pidi laupäeval tunnistama võõrsil Kaiserslauterni 2:0 paremust. Mets mängis kaitseliini südames kõik minutid ning korjas 53. minutil kollase kaardi.

Metsa leivaisa sai tabelisse kahe võidu ja ühe viigi kõrvale viienda kaotuse. Liigatabelis asetsetakse hetkel seitsme punktiga 13. positsioonil.

Tabeli tipus troonib Eesti noortekoondislase Soufian Gourami koduklubi Berliini Hertha, kes kaotas seitsme järjestikuse võidu järel reedel esmakordselt punkte.

Hertha võõrustab järgmisel nädalal üheksandas voorus Bielefeldi Arminiat, kes on tabelis kümnendal kohal. Bochumi vastaseks on kolmandal real paiknev Wolfsburg.