Ogier tunneb teepuhastaja Evansile kaasa: vähemalt ta juhib

Evans alustas hooaega võimsalt ning jõudis esimesel neljal rallil pjedestaalile, teenides ka kaks etapivõitu. Mai keskel Portugalis toimunud rallil pidi ta küll leppima kuuenda kohaga, aga waleslasel on sellegipoolest üldarvestuses 30-punktiline edu.

See tuleb aga kohustusega karmidel kruusarallidel teed puhastada - amet, mida kaheksakordne maailmameister ning tiimikaaslane Sebastien Ogier teab väga hästi.

"Tahaksin talle päriselt nõu anda! Aga ta peab lihtsalt võitlema ja võimalikult hästi sõitma," sõnas neljal korral Sardiinia teedel võidutsenud Ogier. "Olen sellises olukorras ise olnud ja tead, et sinu võiduvõimalused on väga-väga väikesed. See on frustreeriv, aga nii on. Mäletan, et paar nädalat tagasi räägiti ja tähistati, kui suur edu tal üldarvestuses on. Ma mõtlesin juba siis, et praegu veel on edu!"

Evans on kogunud hooaja esimese ralliga 118 punkti, talle järgnevad tiimikaaslased Kalle Rovanperä (88 p) ja Ogier ise (86 p). Esikolmiku kannul on aga Hyundai mehed Ott Tänak (84 p) ja Thierry Neuville (84 p), kes tahavad kindlasti kruusa peal vahet vähendada.

"30-punktiline edu on parem kui mitte midagi. See on ikkagi suur edumaa," jätkas Ogier. "Meil on uued rehvid, igasuguseid asju võib juhtuda. Sardiinias ja Kreekas on karmid rallid, kõike võib juhtuda. See vahe ei pea tingimata vähenema. Aga jällegi, minu ainus nõuanne on võidelda ja punkte koguda!"

Sardiinia MM-ralli toimub 5.-8. juunini, testikatse peetakse neljapäeva pärastlõunal. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.