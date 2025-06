Simon Yates krooniti teist korda suurtuuri võitjaks

Itaalia velotuuri viimane, 143 kilomeetri pikkune etapp sõideti traditsiooniliselt Roomas profiili mõttes tasasel ligi 10-kilomeetrisel ringil.

Viimane etapp üldises paremusjärjestuses enam muudatusi kaasa ei toonud. Etapi võitis lõpusprindiga hollandlane Olav Kooji (Team Visma | Lease a Bike; 3:12.19), kes edestas austraallast Kaden Groves'i (Alpecin - Deceuninck) ja itaallast Matteo Moschettit (Q36.5 Pro Cycling Team).

Kokkuvõttes pälvis üldvõidu laupäevase mägise etapiga roosa liidrisärgi teeninud Simon Yates, kes lõpetas tuuri viimase etapi 74. positsioonil. "Ma olen endiselt šokis! Mida ma just saavutasin! See on miski, mille nimel olen aastaid pingutanud," sõnas võitja finišis.

32-aastane Briti rattur võitis Itaalia velotuuri kuuendal katsel – seni oli tema parimaks lõpptulemuseks 2021. aastal saavutatud kolmas koht. Tema esimene suurtuuri võit pärineb seitsme aasta taguselt Hispaania velotuurilt. Yates on ühtlasi Chris Froome'i (2018) ja Tao Geoghegan Harti (2020) järel kolmas Briti rattur, kes kroonitud Itaalia velotuuri üldvõitjaks.

Yatesile järgnesid kokkuvõttes mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +3.56) ja ecuadorlane Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +4.43).

Punktiarvestuse võitis taanlane Mads Pedersen (Lidl - Trek; 295 punkti), parima mängironija särgi teenis itaallane Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) ning parimaks noorratturiks osutus Del Toro.

Rattahooaja teine suurtuur algab 5. juulil, kui Lille'is antakse stardipauk Prantsusmaa velotuurile.