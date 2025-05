Yates tegi Giro eelviimasel etapil võiduka vigade paranduse

Tänavuse Itaalia velotuuri võitja selgus suuresti kurikuulsal Colle delle Finestre tõusul, kus Chris Froome 2018. aastal Simon Yatesilt üldvõidu röövis.

32-aastane Yates (Team Visma | Lease a Bike) kasutas nüüd aga kogemuse ära ning ületas tuttava tõusu meisterlikult, teenides eelviimasel etapil Chris Harperi (Team Jayco AlUla; 5:27.29) ning Alessandro Verre (Arkea - B&B Hotels; +1.49) järel kolmanda koha (+1.57).

Vähe sellest, et Yates kustutas Colle delle Finestrel üldliidri Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) 43-sekundilise edu, Yates ta läks velotuuri kolme minuti ja 56 sekundiga juhtima. Kolmandal kohal jätkab Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +4.43).

Simon. Philip. Yates.



Redemption Arc - Complete.



Here's to the Maglia Rosa of the #GirodItalia pic.twitter.com/VIJBNECSg0 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

"Teadsin kui tänavune trass avalikustati, et mul tekib võimalus siin üks peatükk lõpetada. Võib-olla mitte roosa särk võtta ja velotuur võita, aga etapivõit võtta ja esineda nii nagu tean, et suudan," rääkis Yates. "Aga et mul see välja tuli, on uskumatu. Tahan tervet võistkonda tänada, nad uskusid minusse täielikult. Isegi etapi ajal ütlesid mulle, et ma endasse usuksin ja prooviksin. Seda ma tegingi!"

Yatesi jaoks on see karjääri teine võit suurtuuril, 2018. aastal võidutses ta ka Hispaania velotuuril.

Itaalia velotuur saab ametlikult lõpu pühapäeval, kui Rooma tänavatel läbitakse 143 kilomeetrit. Traditsiooniliselt alustatakse etappi väga rahulikult, kuid teises pooles hakatakse veidi tempot tõstma. Yatesi edu on piisav, Del Toro peab leppima valge noorratturi särgiga.