Mäoma: noored tulevad peale, aga vanematel meestel on sõna sekka öelda

Põnevate pööretega sõidud, noore mehhiklase Isaac del Toro esiletõus, mitmete tugevate ebaõnn ja Simon Yatesi võit pakuvad jutuainet ka Eestis. Mis sellest, et meie rattureid Girol tänavu stardis polnud - asjahuviliste seltskonnas osatakse huvitavat velotuuri hinnata.

Johannes Vedru leidis laupäeval Tour of Estonia teisel etapil raja äärest üles mitmeid teadlikke ja kirglikke rattaspordiinimesi, kes jagasid "Spordipühapäevas" oma muljeid tänavusest suurtuurist.

Tänavune tuur algas ootuspäraselt, kui esimestel etappidel tegid tempot Mads Pedersen ja Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe), aga üheksandal etapil sai roosa liidrisärgi hoopis 21-aastase Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG). Mehhiklane ei loovutanud esikohta pikka aega ning 16. etapil oli suurfavoriit Roglic sunnitud tuuri katki jätma, lisaks langes hiljem ära ka teine favoriit Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).

Isa Kardo Kõiv ning tema pojad Kevin Kardo Kõiv ja Glen Gregory Kõiv nautisid kodust tippvõistlust üheskoos. "Noorteklassides peale, kui aktiivselt jälgid, siis on ammu olnud tugev poiss. Eraldistardist teinud tulemusi ja kui ta lahti lastakse, siis paaripäevastel sõitudel on ta tugev olnud mitmeid aastaid. UAE rongist miljonipalgale ei võeta jungade seast, kui sa normaalne poiss ei ole," rääkis Kevin Kardo.

Lõpuks teenis siiski üldvõidu britt Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike), kes tõestas tuuri eelviimasel etapil klassi, kui ületas meisterlikult kurikuulsa Colle delle Finestre tõusu, kus ta 2018. aastal üldvõidu maha mängis. Del Toro (+3.56) lõpetas teisena ja pälvis ikkagi parima noorratturi tiitli, talle järgnes Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +4.43).

"Kindlasti on see, et tuur on väga huvitav olnud. Suuremad nimed on välja kukkunud või neil pole hästi läinud, see on olnud viimase päevani lahtine mäng. Red Bulli ja Mikel Landa (Soudal-Quick-Step) väljakukkumine oli ka see, mis muutis selle huvitavaks," lisas Glen Gregory Kõiv.

Isa Kardo oli poistega nõus. "Mulle ka meeldib, et kaardid on lahtised. Ei ole nii, et üks tiim tõmbab ette ja hoitakse kontrolli all," ütles ta. "Tuleviku mõistes on seal kõva püssiroht olemas, UAE-l on raha ka nii palju, et saavad lubada endale igasuguseid asju."

Tour of Estonia raja äärest õnnestus üles leida ka Eestimaa velotuuri eelmisel aastal üllatuslikult võitnud Siim Kiskonen. "Muidugi huvitav velotuur. Keegi ei oodanud, et Isaac Del Toro jõuab kolmandale nädalale liidrisärgis ja seda ei oodanud ka keegi, et kolmandat nädalat alustades on esikolmik ühe minuti sees," rääkis Kiskonen.

"Ratturina oli [Del Toro] tuttav, sest ta võitis kaks aastat tagasi Tour de l'Avenir ära, mis on U-23 Tour de France. Seal esimest korda nägin, et Mehhiko rattur! Varem pole Mehhiko ratturid nii kõrgel tasemel sõitnud, ta jäi oma riigi pärast meelde," lisas ta.

Kiskonen selgitas, et 21-aastane mehhiklane oskab hästi võidusõitu lugeda, samuti ei jää puudu julgusest. "Tema esimene võit UAE eest oli Tour Down Underil eelmine aasta, kus ta peapundilt sõitis viimastel kilomeetritel eest ära. See oli päris julge lüke, sellist lüket polnud ammu keegi rattaspordis teinud. Ta on eriline sõitja, ei passi niisama pundis ja julgeb võtta riske. Usaldab instinkte ja need on tal head," ütles rattur.

Giro esikolmik (vasakult): Isaac Del Toro, Simon Yates, Richard Carapaz Autor/allikas: SCANPIX/PA Images

Tour of Estoniat kajastas seekord väga professionaalselt eraldistardist sõidus ka Eesti meistriks tulnud Silver Mäoma. "Nii palju kui olen jälginud, see on olnud väga lahtine. Kindlalt ühte favoriiti pole olnud. Kui eelnevatel suurtuuridel on Pogacar või Vingegaard kohal olnud, siis sõidetakse ju kolmanda koha peale. Julgetakse sõita palju avatumalt, seda me siin Girol ka näeme," ütles ta laupäeval.

Roglic kukkus tänavusel suurtuuril mitu korda ja 16. etapil ta pärast järjekordset kukkumist enam sadulasse ei roninud. Kas asjaolu, et ta alustas rattasõiduga pärast edukat karjääri suusahüppajana võib rolli mängida? "Sõitjana tema taset teatakse. Aga kukkumine on natuke tema valemisse sisse kirjutatud kahjuks. Kõige lihtsam ja loogilisem vastus on ka õige vastus," ütles Mäoma.

"On rattureid, kes suudavad selle hiljem tasa teha, aga tehnilised oskused ja rattatunnetus... Võib-olla pundis sõitmise õpid veel ära, aga teatud olukordades kipub üle reageerima. Oleme näinud, et ta kukub lihtsates olukordades, kus ei peaks kukkuma. Kui rattur väga palju üksi kukub, siis see näitab, et probleem on temas endas. Siinkohal see tausta puudumine mängib tema kahjuks," lisas ekspert.

Samas ei olnud Mäomal kahju, et kõige kuulsamad tippratturid kohale ei tulnud või kõrges mängus ei püsinud. "See on hea, kui hindame sõitjate kvaliteeti selle järgi, kes võidab. Kui [Tadej] Pogacar kohal oleks ja teisi viie minutiga võidaks, me ei saaks hinnata, kui tugevad on Del Toro, Carapaz ja Yates. Me ei näekski neid pildis. Siin ongi see, et kui Pogacar kohal oleks, oleks asjad teistmoodi," ütles ta. "Aga see aitab meil näha neid sõitjaid teisest küljest, aga see on kasulik sõitjatele endale kui ka rattaspordile."

"[Yates] jõudis oma aja ära oodata, see on ju kõige tähtsam. Rattasport tõestab, et kuigi noored mehed tulevad peale, siis vanematel meestel on oma sõna sekka öelda," sõnas Mäoma.

Ta lisas, et Del Toro sai sõita võrdlemisi pingevabalt, sest ta ei alustanud tuuri isegi tiimi liidrina. Järgmistel suurtuuridel pannakse noore ratturi pingetaluvus alles proovile. "Kui lähed Tour de France'ile liidrina, see on teine asi. Kui lähed abilisena Girole või liidrina Tour de France'ile, see on teine pinge," ütles Mäoma.