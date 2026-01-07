X!

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

Jalgrattasport
Simon Yates
Simon Yates Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgrattasport

Inglismaa rattatäht Simon Yates teatas kolmapäeval, et on otsustanud oma sportlaskarjääri lõpetada.

33-aastane Yates ütles Team Visma | Lease a Bike pressiteate vahendusel, et on selle otsuse peale juba pikalt mõelnud. "See võib paljusid üllatada, aga see ei olnud lihtne otsus. Olen seda pikalt kaalunud ja nüüd tundub olevat õige hetk profispordist eemale astuda," ütles inglane. "Rattasport on olnud suur osa mu elust. Alates Manchesteri velodroomil sõitmisest kuni olümpiamängudel oma riigi esindamiseni - see on kujundanud igat elu peatükki."

Yates on otsust kaalunud kaua ning vahest tegi selle lihtsamaks asjaolu, et britt teenis mullu Itaalia velotuuril oma karjääri teise suurtuuri võidu. Esimest korda võidutses ta 2018. aastal Hispaania velotuuril. "Olen väga uhke kõige üle, mis mul õnnestus saavutada. Olen samamoodi tänulik kõikide õppetundide eest," sõnas ta.

"Võidud jäävad küll eredamalt meelde, kuid keerulised päevad ja takistused olid sama tähtsad. Need õpetasid mulle vastupidavust ja kannatlikkust. Edu tähendas seetõttu veelgi enam," lisas Yates. "Mu pere on spordi nimel palju ohverdanud. Eemalolek ja sünnipäevade vahele jätmine ei olnud lihtne, aga te mõistsite, mida see teekond mulle tähendab ja toetasite mind. Ma võlgnen teile rohkem kui sõnadesse panna saan. Aitäh."

"Astun rattaspordist eemale suure uhkuse ja rahutundega. See peatükk andis mulle rohkem kui kunagi unistada osanud oleksin. Mälestused ja hetked, mis jäävad minuga kauaks," lõpetas Yates.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

04.12

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

03.12

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

21.11

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

18.11

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

15.11

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

13.11

Arizonas avati unikaalne velodroom

sport.err.ee uudised

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:00

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

14:26

Arvustus. Enden on meile nii Bird kui Magic

13:43

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

10:56

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:43

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo