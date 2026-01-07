Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

33-aastane Yates ütles Team Visma | Lease a Bike pressiteate vahendusel, et on selle otsuse peale juba pikalt mõelnud. "See võib paljusid üllatada, aga see ei olnud lihtne otsus. Olen seda pikalt kaalunud ja nüüd tundub olevat õige hetk profispordist eemale astuda," ütles inglane. "Rattasport on olnud suur osa mu elust. Alates Manchesteri velodroomil sõitmisest kuni olümpiamängudel oma riigi esindamiseni - see on kujundanud igat elu peatükki."

Yates on otsust kaalunud kaua ning vahest tegi selle lihtsamaks asjaolu, et britt teenis mullu Itaalia velotuuril oma karjääri teise suurtuuri võidu. Esimest korda võidutses ta 2018. aastal Hispaania velotuuril. "Olen väga uhke kõige üle, mis mul õnnestus saavutada. Olen samamoodi tänulik kõikide õppetundide eest," sõnas ta.

"Võidud jäävad küll eredamalt meelde, kuid keerulised päevad ja takistused olid sama tähtsad. Need õpetasid mulle vastupidavust ja kannatlikkust. Edu tähendas seetõttu veelgi enam," lisas Yates. "Mu pere on spordi nimel palju ohverdanud. Eemalolek ja sünnipäevade vahele jätmine ei olnud lihtne, aga te mõistsite, mida see teekond mulle tähendab ja toetasite mind. Ma võlgnen teile rohkem kui sõnadesse panna saan. Aitäh."

"Astun rattaspordist eemale suure uhkuse ja rahutundega. See peatükk andis mulle rohkem kui kunagi unistada osanud oleksin. Mälestused ja hetked, mis jäävad minuga kauaks," lõpetas Yates.