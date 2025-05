Tennise suur nelik sai Pariisis Nadali hüvastijätutseremooniaks kokku

38-aastane Nadal võitis oma karjääri jooksul Prantsusmaa lahtistel üksikmängus 112 ja kaotas kõigest neli mängu, neist viimase mullu esimeses ringis hilisemale finalistile Alexander Zverevile. Esimese slämmitiitli võitis hispaanlane Pariisis kaks päeva pärast 19. sünnipäeva oma turniiridebüüdil 2005. aastal, hiljem järgnes veel 13 trofeed.

Emotsionaalset tseremooniat olid koha peal vaatamas näiteks Iga Swiatek ja Carlos Alcaraz, aga ka tema kanged konkurendid Roger Federer, Novak Djokovic ja Andy Murray, kes liitusid Hispaania legendiga ka platsil. Peaväljaku kõrvale paigaldati mälestustahvel Nadali jalajäljega.

"Minu jaoks on siin väga raske seista," sõnas pisaratega võidelnud hispaanlane. "Ma ei tea, kuidas alustada, olles sel väljakul mänginud 20 aastat; nautinud, kannatanud, võitnud ja kaotanud - olen emotsionaalne, et mul oli siin võimalik mängida."

"See on olnud imeline lugu ja olen nende 20 aasta jooksul kogenud kõike. Roland Garros on unikaalne, mitte ainult seepärast, et see on tenniseajaloo põhjapanevaks osaks, vaid inimeste pärast, kes siin väsimatult vaeva näevad," lisas Nadal.

Rafa Nadal's footprint will stay on Court Philippe-Chatrier until the end of time.



It doesn't get more legendary than that.



Fully deserved for the biggest footprint this tournament has ever seen.



pic.twitter.com/FIrIVBsVpG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2025