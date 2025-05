Soomes toimunud Eesti ralli meistrivõistluste etapi võitsid Enok ja Simm

Kahe võistluspäeva jooksul läbiti seitse kiiruskatset ja 100,99 katsekilomeetrit. Võistluse avapäevale, mil läbiti kaks asfaldikatset, said stardi 101 võistluspaari.

Reedese võistluspäeva järel hoidsid ralli absoluutarvestuse esikohta Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2), kes võitsid lõpuks seitsmest sõidetud katsest kuus ning edestasid finišis lähimaid jälitajaid 29,6 sekundiga. Kogenud soomlastele ka Balti mere meistrivõistluste etapivõit.

Eesti meistrivõistluste arvestuses olid Soome teedel kõige kiiremad EMV3 klassi võitjad Patrick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3), kes lõpetasid absoluutarvestuses kuuendana ja jäid võitjatest 1.56,6 kaugusele. Lisaks Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse ja oma klassi etapivõidule kuulus eestlastele esikoht ka Soome meistrivõistluste klassis SM2. See oli Enokile juba kolmandaks järjestikuseks võiduks Soome meistrivõistluste arvestuses.

"Võib-olla tunne autos polnud kõige parem, aga ajad olid ausalt öeldes üllatavad, sest ei oodanud, et konkurentidest nii palju kiiremad oleme ja absoluutarvestuses nii kõrgel kohal. Taktika oli, et ralliks võtsime kaheksa asemel kuus uut rehvi ja reedel kasutasime kasutatuid rehve ja ma arvan, et see oli õige valik," rääkis Enok.

EMV3 klassi teised olid 4.14.4 kaotusega Esmar-Arnold Unt / Julia Thulin (Ford Fiesta Rally3).

Absoluutarvestuse teise koha ja EMV2 klassi esikohaga lõpetasid Turu ümbruses sõidetud ralli Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2), kes jäid Enok / Simmist 33,8 sekundi kaugusele. Länsirannikon Ralli üldarvestuses kuulus neile 2.30,4 kaotusega seitsmes koht.

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad juulis, kui 4.-5. juulini sõidetakse Lõuna-Eesti ralli.