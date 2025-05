Toyota tehnikadirektor: meie senised võidud ei tähenda midagi

Toyota on tänavu autoralli MM-sarjas teeninud igal etapil esikoha ning on tootjate arvestuses kindlal esikohal, aga võistkonna tehniline direktor Tom Fowler ütles, et seni pole veel midagi saavutatud.

Tänavu on peetud autoralli MM-sarjas neli etappi ning igal etapil on esikohal lõpetanud Toyota sõitja. Hooaja esimese etapi võitis Sebastien Ogier, siis teenis Elfyn Evans kaks järjestikust esikohta ning Kanaari saarte rallil teenis Toyota Kalle Rovanperä juhtimisel suisa nelikvõidu.

Üldarvestuses on Evansil 109 punktiga üsna mugav 43-punktiline eduseis, tootjate arvestuses on Toyota teeninud kahelt rallilt lausa maksimumpunktid ning juhib Hyundai ees 51 punktiga.

Toyota tiimi sees aga Portugali ralli eel mingisugusest suurest edust ei räägita. "Kõik, mis on seni juhtunud, on tähtsusetu. Vahet pole, kui hea tulemuse me Kanaaridel tegime, Portugalis võib kõik vastupidi minna. Meil ei ole mingit põhjust uhkustada ja mõelda, et me teeme siin midagi legendaarset. Meie senised saavutused ei tähenda Portugalis, Sardiinias või Kreekas midagi," ütles tehniline direktor Tom Fowler portaalile DirtFish.

"Tegin võistkonnale kohe pärast Kanaaride rallit väikese kokkuvõtte ja mõistsin, et Portugali ralli on viies täiesti erinev ralli sel hooajal," lisas ta.

Portugalis sõidetakse karmidel kruusateedel, kuid päris Safari ralli laadset profiili ei ole. "Tee on Keenias täiesti erinev. Auto sõidukõrgus ja geomeetria on täiesti teises kauguses. Alustame Portugalis sisuliselt nullist," ütles Fowler.

Portugali MM-ralli algab neljapäeval, kui ennelõunal läbitakse testikatse ning hilisõhtul esimene kiiruskatse. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.