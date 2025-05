Tänak: sa oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane tulemus

"Portugali ralli on mitmes mõttes väga suur üritus. Seal on teid, mis mulle väga meeldivad ning ralli ajalugu pluss iga-aastane atmosfäär on kõik, mida ühelt võistluselt ootad," lausus Hyundai sõitja Ott Tänak enne võistlust.

"Igal rallil üritad võita kõige kõrgemate kohtade nimel, aga sa oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane tulemus ja meie puhul polnud see tugevaim. Me peame võtma rahulikult ja töötama end tagasi tippu."

"See on sel hooajal uute rehvidega viies ralli ja peame sellest maksimumi võtma. Kindlasti tuleb raske ralli; Portugalis on alati väga pikad päevad ja teisel läbimisel rasked tingimused," usub eestlane.

Viimati Kanaaridel jäädi kiiruses Toyotale selgelt alla. Konkurent on võitnud neli esimest etappi ja võistkondlikus arvestuses on neil 208 punkti Hyundai 157 vastu.

"Proovime pärast pettumuse valmistanud rallit pöörata uut lehekülge. See on hooaja teine kruusaralli ja kuigi profiil on võrreldes Keeniaga täiesti erinev, siis oleme näidanud, et suudame sel teekattel hästi esineda," lausus meeskonna pealik Cyril Abiteboul.

"Meeskonnal on Portugalis palju kogemusi ja ma tean, et kõik teevad selle nimel kõva tööd, et nädalavahetusel korralik tulemus teenida. Peame kogu MM-sarja jooksul jätkama survestamist ja vähendama Toyotaga vahet."

"Veel ühe tugeva tulemuse toomine on võtmeküsimus, aga meie eesmärk on selline tulemus, mis asetab meid sarja kokkuvõttes tagasi võitlusse," lausus prantslane.

Portugali MM-ralli sõidetakse 15.-18. mail. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.