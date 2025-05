Tiitlikaitsja Neuville end mugavalt ei tunne: oleme ebamugavas olukorras

Autoralli MM-sarjas on tänavu läbitud neli etappi ning tiitlikaitsja Thierry Neuville (Hyundai) on liidrist juba 50 punkti kaugusel. Belglane veel mures ei ole, aga tõdes, et olukord ei ole ideaalne.

Toyotad on sel hooajal näidanud Hyundaidest ja Fordides paremat minekut ning üldliidriks on Elfyn Evans (Toyota), kes on lõpetanud kõik neli rallit esikolmikus, kogudes nii 109 punkti. Teisel kohal on tiimikaaslane Kalle Rovanperä 66 punktiga, kellele järgneb tiitlikaitsja Neuville, kellel on 59 punkti.

"Oleks mul kaks punkti vähem, oleksin kahe koha võrra allpool!" ütles Neuville ralliportaalile DirtFish.

Nii on. Neuville'i kannul on Sebastien Ogier (Toyota), kellest omakorda punkti kaugusel on Ott Tänak (Hyundai). Lisaks on Toyota avanud märkimisväärse edu ka tootjate arvestuses, edestades seal Hyundait 51 punktiga.

"Muretsemiseks ma seda ei kutsuks, aga me ei ole praegu olukorras, kus tunneksime end mugavalt. Oleme vägagi ebamugavas olukorras," ütles Neuville. "Tahame oma lootusi tiitliheitluses elus hoida, aga hetkel tundub, et see pole lihtsalt võimalik. Kui saavutaksime Toyotadele sarnase jõudluse, oleks see heitlus palju huvitavam."

WRC hooaeg jätkub 15. mail Portugali ralliga, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.