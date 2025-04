Tänak Kanaari saarte ralli eel: uus MM-etapp pole kunagi kerge

"Uhiuus ralli on alati teistsugune väljakutse, see pole kunagi kerge ja Kanaari saarte ralli kindlasti ei erine selles osas. Meil pole selle ralliga kogemusi, seega otsime maksimaalset sooritust, samal ajal teedega tutvudes," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "See on ilmselt kõige lähemal ringrajasõidule kui üks ralli saab olla. See on kindlasti selle aasta üks keerulisemaid asfaldirallisid ja peame andma endast parima, et autol oleks õige seadistus ja hea tasakaal, et me rehve liiga kiiresti läbi ei kulutaks."

"Läheme Kanaaridele eesmärgiga olla tipus, meie sihiks on pjedestaalikoht," jätkas Tänak. "Rallisõidus on alati keeruline ennustada, kuidas läheb, aga anname endast kõik, et olla konkurentsivõimelised."

Kanaari saarte testikatse sõidetakse järgmise nädala neljapäeval ning ralli algab reedel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.