TalTechi võrkpallinaised krooniti Eesti meistriteks

Kaks esimest geimi võitnud Rae oli kolmandas pigem tagaajaja rollis, kuid suutis lõpu eel siiski 20:19 ja 21:20 juhtima asuda. TalTech mängis aga otsustavaid punkte paremini ega lasknud Rael üldseisu viigistada.

"Kui ausalt öelda, siis ma arvan, et meie tiimist mitte keegi ei uskunud pärast teist geimi, et suudame sealt välja tulla ja võita. Selles mõttes totaalne eneseületus ja oleme selle üle väga uhked," rõõmustas võitjate sidemängija Karolina Kibbermann intervjuus ERR-ile.

Kolmandas geimis olid külalised sellegipoolest võidule lähedal, sest asusid juhtima 18:14. TalTech tegi aga taas imelise geimilõpu ja 8:0 spurdi toel viisid kohtumise otsustavasse geimi.

Seal kuulus kaks esimest punkti Raele, aga siis tegi TalTech 6:0 spurdi, asus juhtima 8:3 ja võttis 10:6 pealt viis pallivahetust järjest, mis tagas ka meistritiitli.

Marily Lass tõi võitjatele 22 (+17) ja Caterina Cicetti 18 (+9) punkti, Rae paremateks jäid 15 punktiga Silvia Pertens (+5) ja Nette Peit (0).

Kui põhiturniiril oli Rae võitnud kõik 14 kohtumist, sealjuures kahel korral ka TalTechi ja samamoodi ka finaalseeria avamängus (3:2), siis kolmes järgmises kohtumises jäi peale ülikooliklubi 3:1, 3:2 ja 3:2. Seega olid finaalseeria neljast mängust kolm viiegeimilised.

Rae võistkond oli seejuures varasemalt võitnud nii Balti liiga kui ka Eesti karika. "Kindlasti olid nemad favoriidid, aga minu meelest seda magusam see võit on," lausus TalTechi nurgaründaja Marily Lass. "Suutsime nende kuldse hooaja ära rikkuda."

Kibbermann kirjeldas lähenemist: "Eks me võtsime võistkonna sees kasutusele väga ekstreemseid meetmeid. Kõik see manifestimine ja asjadesse uskumine. Me võtsime hoopis teise lähenemise kui ülejäänud hooajal. Võib-olla see siis aitas. Oleks me seda kohe hooaja alguses teinud, siis oleks võib-olla teised kaks tiitlit ka meile tulnud."

"Me tegime kõik kolm nädalat väga rutiinseid asju," selgitas ta manifesteerimist. "Me tegime kõike täpselt samamoodi nagu eelmised korrad. Kui teise mängu võitsime, siis järgmise mängu eel tegime kõike täpselt samamoodi. Maasikad, viinamarjad garderoobis, trennirutiin - kõik oli identne. Et võimalikult sama tulemus oleks."

Pronksiomanik pole veel selgunud. TÜ/Bigbank juhi Viljandi Metalli vastu mängudega kaks-üks. Neljas kohtumine, mis tartlannade edu korral jääb ka viimaseks, toimub neljapäeval, 17. aprillil Viljandis.