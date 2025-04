Noorte käsipallikoondised saavad laagrites kogenud treenerite õpetussõnu

Koolivaheaja nädalal kogunevad taas Eesti noorte käsipallikoondised, et pidada järjekordsed treeningkogunemised. P2006, P2008 ja T2010 vanuseklasside koondised harjutavad 15.–17. aprillini Tapal, samas kui P2010 poiste laager toimub Põlvas 14. ja 15. aprillil.

Põlva Mesikäpa hallis viivad laagrit läbi Kalmer Musting, Rein Suvi ja Kristjan Muuga. Teist korda kokku kutsutud 2010. aastal sündinud poistega keskendutakse lisaks saalitrennidele ka erinevatele füüsilistele testidele. Peatreener Kalmer Mustingu sõnul oli eelneva laagri järel fookuses tutvumine noormängijatega üle Eesti ja nende tehniliste oskuste hindamine.

Tapal koguneb samal ajal 2006. aastal sündinud noormeeste koondis, keda juhendavad Kaspar Lees, Kaimar Lees ja Janar Mägi. Tiim valmistub juuli alguses Rootsis toimuvateks lahtisteks Euroopa meistrivõistlusteks, mida peetakse selle vanusegrupi tähtsaimaks sihiks. "Suvine finaalturniir on meie jaoks suur eesmärk ja liigume selle suunas järjekindlalt, samm-sammult," rõhutas treenerite trio pärast eelmist laagrit.

Lisaks treenivad Tapal ka 2010. aastal sündinud tüdrukud, keda juhendab Jelizaveta Petrunina koostöös naiste koondise peatreeneri Ergo Rohiga. Samuti harjutavad 2008. aastal sündinud poisid, kelle eest vastutavad Henri Sillaste, Heldur Sepp ja Marko Koks. Viimane vanuseklass valmistub sügiseseks Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiriks.

"Tõsi, kõiki mängijaid me seekord laagrisse ei saanud, sest osa Viimsi poisse osaleb samal ajal rahvusvahelisel turniiril Prahas," nentis peatreener Henri Sillaste, kes krooniti hiljuti Servitiga Balti liiga võitjaks. "Õnneks on suurem osa siiski kohal. Jätkame selle tööga, mida oleme juba alustanud – suurim eesmärk on luua ühine arusaam ja õppida üksteist tundma. Poisid tulevad erinevatest klubidest ja käsipallikoolidest, seega keskendume kohanemisele ja lihtsamate koostöövormide lisamisele," lisas ta.

Noortekoondiste koosseisud:

P2006

Andre Ansip , Johannes Pertelson, Markus Arik , Martin Kikkas , Aleksandr Vassiljuk, Karlis Kalk, Oskar Luks, Kristjan Heinla, Marti Neudorf, Kristofer Liedemann, Henri Markus Takkis, Jass Einassoo , Trivo Vaigurand, Jaan-Paul Varik, Mihkel Liiver, Oliver Nobel, Mikk Kaspar Piirsalu, Martin Lepik

Treenerid: Kaspar Lees, Kaimar Lees, Janar Mägi

P2010

Tom Johan Volmerson, Marek Joost, Tristan Kivistu, Silver Järvela, Oliver Järvela, Daniel Haabma, Rasmus Eric Rose, Riivo Jermotsenko, Rando Liiskmaa, Egor Akulits, Raimo Siimon, Bert Soolo, Iko Molotov, Hubert Lippus, Otto Tunnel, Henry Alamets, Toomas Kangur, Uku Madis Sõnajalg, Chris Krabi, Kevin Markus Hannus

Treenerid: Kalmer Musting, Rein Suvi, Kristjan Muuga

P2008:

Tõnis Valk, Sten-Mikk Jürgenson, Eke Varusk, Joseph Laaniste, Gabriel Haabma, Oskar Härmits, Timo Roomere, Sander Slivin, Kermo Kuklase, Franz Lennon Abner, Aron Sepp, Harlad Aas, Ian Molotov, Märten Piht, Kevin Piir, Daniel Adamberg, Alfred Kaimer, Robert-Ruuben Svilberg.

Treenerid Henri Sillaste, Marko Koks, Heldur Sepp

T2010:

Laura Antonova, Arina Jermolova, Kristina Fedorova, Dina Voinova, Polina Trei, Sofia Latyshova, Kristina Zagamula, Violeta Martõnkevitš, Emilia Bulavkina, Emilia Avižen, Jelizaveta Ryabokin, Anastasia Trjuh, Jane-Ly Miil, Helina Hapsalo, Luiisa Marii Aasna, Elli Boberg, Marjelle Mai Müntser, Karoliina Taškin, Karoliina Kozlovski, Äli Pihus.

Treenerid Jelizaveta Petrunina, Ergo Rohi.