NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

Uus reegel tähendab sisuliselt, et kui mängija saadab esimese, teise või kolmanda veerandi lõpus kaugelt teele viske ning see korvirõngast ei läbi, ei saa möödaviset kirja mängija, vaid meeskond. Kui vise aga sisse kukub, läheb see kirja mängija individuaalsesse protokolli.

Ühtlasi kehtestati, et nn "heave" tähendab viset, mis sooritati veerandi viimase kolme sekundi jooksul, korvirõngast vähemalt 36 jala ehk umbes 11 meetri kauguselt. Kontekstiks on väljaku keskjoon korvirõngast 14 meetri kaugusel ning kaugviskejoone tipp korvirõngast 7,2 meetri kaugusel. Selliseks viskeks peab aga pall olema mängu pandud oma väljakupoolelt.

ESPN kirjutas, et spordiandmeid koguva ettevõte SportRadari andmebaaside järgi oli eelmisel NBA hooajal selliste visete tabavusprotsent neli - Stephen Curry tabas neli säärast viset, Nikola Jokic kolm.

Osad mängijad jätavad aga vähetõenäolise viske sooritamata, sest see mõjutab nende viskeprotsenti. USA spordis on tihtipeale lepingutesse kirjutatud sisse klauslid, mis võtavad arvesse erinevaid näitajaid ja nii mõnelgi mängijal võib olla tabavusprotsent otseselt seotud palganumbriga ja boonustega.

NBA teatas kentsakast reeglist sel nädalal, kui liiga juhatus kokku tuli ning oktoobris algava põhihooaja eel viimased kokkulepped tegi. NBA juht Adam Silveri sõnul räägiti tähetede mängu formaadi muutmisest ning sellest, kuidas liigat rahvusvaheliselt veelgi populaarsemaks teha. Sel kevadel teatasid NBA ja rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA), et korvpallimaailma juhtivad asutused arutavad ühise Euroopa liiga loomist, mis konkureeriks Euroliigaga.