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Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

Korvpall
Olympiacos Piraeus
Olympiacos Piraeus Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

Euroliiga juhatus kinnitas uued laienemisplaanid, mille kohaselt suureneb EuroCupi osalejate arv alates hooajast 2026/27 32 meeskonnani. Samuti valmistatakse ette Euroliiga laienemist uutele turgudele alates hooajast 2027/28.

Euroliiga kommertsorganisatsiooni (ECA) juhatus arutas teisipäeval võistlussarjade tulevikuplaane ning kiitis heaks mitmed otsused, mille eesmärk on tugevdada Euroopa klubikorvpalli jätkusuutlikkust ja kasvatada sarjade väärtust.

Kõige olulisema muudatusena suureneb EuroCupi osalejate arv 32 klubini. Meeskonnad jagatakse nelja kaheksaliikmelisse alagruppi, kust 16 paremat pääsevad sõelmängudele. Kaheksandikfinaalid, veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaal peetakse kõik parim kolmest seeriana.

Euroliiga president Dejan Bodiroga ja tegevjuht Chus Bueno märkisid ühisavalduses, et organisatsioon liigub edasi enesekindlalt ning soovib järgmiste aastate jooksul kasvatada nii võistluste sportlikku kui ka majanduslikku väärtust.

Juhatus kinnitas ka varasema otsuse muuta senised pikaajalise litsentsiga klubid alalisteks Euroliiga osalejateks. Samuti valmistatakse ette Euroliiga laienemist 2027/28 hooajal. Huvi uute kohtade vastu on olnud suur ning võimalike uute linnadena on välja käidud Rooma, London ja Berliin. 

Euroliiga pikendas koostöölepinguid Prantsusmaa klubi ASVEL Villeurbanne'i ja Türgi suurklubi Fenerbahçega. Läbirääkimised jätkuvad ka Madridi Realiga.

Lisaks kaalutakse uue hooajaeelse turniiri loomist, kus osaleks neli meeskonda. Kahepäevane võistlus võiks esmakordselt toimuda 2026. või 2027. aastal.

Juhatus sai ülevaate ka Euroopa korvpalli tulevikku puudutavatest aruteludest rahvuslike liigade, NBA ja FIBA-ga. Osapooled kohtuvad järgmisena kolmapäeval Genfis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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