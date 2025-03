Red Bull saatis kahvatult alustanud Lawsoni sõsartiimi tagasi

Lawson langes hooaja avaetapil Austraalias esimeses kvalifikatsioonisessioonis välja ning teenis 18. koha, kuid tegid põhisõidus 46. ringil sõiduvea ning pidi katkestama. Teisel etapil HIinas oli ta kvalifikatsioonis kõige aeglasem, aga põhisõidus suutis ta lõpetada 12. kohaga.

"Päris keeruline algus on olnud," ütles Lawson eelmisel nädalavahetusel. "Vahed on väga väikesed, seda teavad kõik. Aga see pole vabandus. Mul on lihtsalt rohkem aega vaja, aga kahjuks mul seda pole."

Ajakirjanikud küsisid siis Red Bulli nõunikult Helmut Markolt noore sõitja kommentaaride kohta. "Tal on õigus," vastas Marko konkreetselt.

BBC kirjutas teisipäeval, et 23-aastane Lawson saadeti tagasi Racing Bullsi sõsartiimi ning tema asemel liigub sõsartiimist üles kogenuma Yuki Tsunoda. Jaapanlane on sõitnud kõrgeimas kategoorias viis aastat, 2021. aastal tuli ta AlphaTauri eest Abu Dhabis neljandaks. Pjedestaalile ta oma karjääri jooksul veel jõudnud pole.

Red Bull kinnitas neljapäeval sõitjate vahetust. "Liami algust RB21 autos on olnud keeruline jälgida ning oleme võistkonnana otsustanud varakult vahetuse ära teha," sõnas Red Bulli tiimijuht Christian Horner. "Saame aru, et RB21 autoga on veel palju tööd vaja teha ja Yuki kogemus tuleb auto arendamises kasuks."

Vormel-1 sarja hooaeg jätkub 6. aprillil Jaapanis Suzuka ringrajal.