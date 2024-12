Red Bull palkas Verstappeni kõrvale noore uusmeremaalase

Lawson vahetab Red Bulli roolis välja mehhiklase Sergio Pereze, kelle lahkumist kinnitas võistkond kolmapäeval. "Red Bulli põhisõitjaks saamine on unistuse täitumine. See on midagi, mille nimel olen töötanud 8-aastasest saadik," sõnas Lawson.

Tiimipealik Christian Horner usub, et Lawson on valmis põhisõitja koormat kandma. "Neljakordse maailmameistri kõrval sõitmine on kahtlemata keeruline ülesanne, kuid olen kindel, et Liam saab selle väljakutsega edukalt hakkama ja saavutab järgmisel hooajal silmapaistvaid tulemusi."

Lawson liitus Red Bulli juunioride tiimiga 2019. aastal ja debüteeris F1-s 2023. aasta Hollandi GP-l, kus ta asendas AlphaTauri toonast põhisõitjat Daniel Ricciardot. Tänavu oli Lawson reservsõitja rollis, kuid sai hooaja lõpus Red Bulli sõsartiimi RB ridades kaasa teha kuuel etapil.