McLarenid näitasid hooaja esimeses ajasõidus võimu

McLarenid olid Albert Parki ringrajal kindlalt kiireimad, sest paremuselt kolmanda aja välja kihutanut tiitlikaitsja Max Verstappen kaotas Norrisele 0,385 sekundiga. Tema kõrvalt stardib George Russell (Mercedes; +0,450).

Kindlasti ei saa ajasõiduga rahule jääda Ferrari piloodid: Charles Leclerc oli seitsmes (+0,659) ja Lewis Hamilton kaheksas (+0,877) ehk Itaalia autotootja sõitjad hõivavad alles neljanda stardirivi.

Küll aga valitseb rahulolu eespool, sest viies oli Red Bullis lepinguta jäänud ja seetõttu igati end tõestada püüdev Yuki Tsunoda (Racing Bulls; +0,574) ja kuues Williamsi esindaja Alexander Albon (+0,641).

Mõlemad Williamsid jõudsid kvalifikatsiooni kolmandasse ringi - Carlos Sainz sai kümnenda koha ehk stardib otse parima uustulnuka Isack Hadjari (Racing Bulls) ees.

Mitmed teised tänavu F1 sarjas debüteerivad piloodid väga kõrgesse mängu ei sekkunud, kuid kõige kehvemalt on käinud sel nädalavahetusel ilmselt britt Oliver Bearmani käsi.

Mullu kolmel etapil osalenud sõitja põhjustas treeningul kaks punase lipu välja toonud intsidenti ning oli kvalifikatsioonis hädas käigukastiga ega saanudki kiiret ringi kirja.

Hooaja esimene põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 6.00.

