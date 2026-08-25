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Monaco GP kolmanda koha vaidlus jõuab lõpliku otsuseni

Vormelisport
Pierre Gasly
Pierre Gasly Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 rahvusvaheline apellatsioonikohus koguneb teisipäeval Pariisis, et teha lõplik otsus selle kohta, kes saavutas Monaco Grand Prix'l kolmanda koha. See leiab aset enam kui kaks kuud pärast võistluse toimumist.

Alpine'i sõitja Pierre Gasly lõpetas 7. juunil Monacos sõidu kolmandana, kuid langes seitsmendaks, kui kohtunikud määrasid talle pärast võistlust kaks viiesekundilist karistust kiiruse ületamise eest boksialas. Kolmandaks tõusis Red Bulli sõitja Isack Hadjar.

Otsus tühistati 12. juunil, kui kohtunikud võtsid arvesse Alpine'i esitatud tõendeid ajavõtuvea kohta. Selle tõttu tühistasid nad ka ajakaristused ning Hadjar pidi karika Gaslyle tagastama.

Seejärel esitasid McLaren ja Red Bull 16. juunil rahvusvahelisele kohtule apellatsiooni. McLaren vaidlustas olukorra, sest Oscar Piastri, kes langes Gasly tulemuse taastamise järel neljandalt kohalt viiendale, oli võistluse ajal sama rikkumise eest karistusi kandnud. Ta oli teinud seda eeldusel, et rikkumine on vältimatu, kuigi oli veendunud, et ei ole kiirust ületanud.

Erinevalt Gaslyst, kes ei kandnud karistusi võistluse ajal ja kellele lisatud aja sai hiljem maha arvestada, polnud Piastril enam mingit võimalust olukorda parandada.

Meeskonnajuht Andrea Stella ütles nädalavahetusel toimunud Hollandi Grand Prix'l, et apellatsioonil on kaks eesmärki.

"Meie arvates tuleb Monaco võistluse järel toimunud protsessi üle vaadata, sest võistlejate võrdse kohtlemise seisukohast tekitab karistuse tühistamine tõsiseid küsimusi," sõnas ta.

"Teine aspekt on McLareni huvid. Me saime reaalselt kahju, sest kandsime karistust, mida ei saa vaidlustada ja see läks meile meistrivõistluste arvestuses punkte maksma," lisas ta.

"Seega on mängus nii Vormel-1 sarja, spordiala ja selle aususe üldine huvi kui ka McLareni konkreetne huvi seoses mõjuga meistrivõistluste tulemustele."

Rahvusvaheline autoliit teatas, et konfidentsiaalsuse huvides toimub istung ilma avalikkuse ja meedia osaluseta FIA peakorteris ning otsus avaldatakse esimesel võimalusel.

Toimetaja: Lisette Holst

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