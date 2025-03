Red Bulli nõunik: tegime Lawsoni osas vale otsuse

23-aastane Liam Lawson startis sel hooajal Red Bulli põhivõistkonna eest vaid kahel etapil, kuid katkestas Austraalias ning teenis Hiina põhisõidus 12. koha. Red Bull tegi kahe etapi järel aga karmi otsuse, kui taandas Lawsoni Racing Bullsi võistkonda, asendades uus-meremaalase 24-aastase Yuki Tsunodaga.

"Tema esitused ei olnud paraku piisavalt head ja see tuleb enesekindlusest," ütles Red Bulli nõunik ja noorteprogrammi juht Helmut Marko BBC-le.

Marko sõnul saab viis aastat vormel-1 sarjas võistelnud Tsunoda võimaluse hooaja lõpuni põhivõistkonna autos sõita. "Tsunoda on teinud suure sammu. Ta on nüüd oma viiendas aastas ning on märkimisväärselt enesekindlamaks saanud. Ta on kaks väga head sõitu teinud, ta strateegia lihtsalt ei toimi Racing Bullsi autoga," selgitas Marko. "Meie hinnangul võib keerulisem auto teda veelgi edasi viia."

Lawsoni osas aga alla ei anta. "Me ei saatnud teda vormel-1 sarjast minema. Racing Bulls annab talle võimaluse taastuda ja karjääri taasalustada. Ta läheb Racing Bullsi tagasi ja neil on auto, millega võib vabalt esikümnesse sõita," lisas Marko.

"Vaadake minevikku. (Pierre) Gaslyga läks samamoodi, (Alex) Alboniga samuti. Mõlemad taastusid ja on nüüd kõrges konkurentsis F1 piloodid," sõnas Red Bulli nõunik.

Red Bulli esipiloot Max Verstappen on sel hooajal teeninud teise ja neljanda koha ning kogunud 36 punkti, millega asetseb kahe etapi järel üldarvestuses teisel kohal. Üldliidriks on 44 punkti kogunud Lando Norris (McLaren), Verstappenist vaid punkti kaugusele jääb George Russell (Mercedes).

"Oleme vaid kaheksa punktiga maas. Terve võistkond on viienda tiitli nimel heitlemas. Aga peame kindlustama, et anname Maxile auto, millega ta saab võita," lisas Marko.

Vormel-1 sarja hooaeg jätkub 6. aprillil Jaapanis Suzuka ringrajal.