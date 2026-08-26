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Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav osaleb F1 Akadeemia testil

Vormelisport
Carmen Kraav
Carmen Kraav Autor/allikas: Erakogu
Vormelisport

Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav osaleb ühena 18 naisvõidusõitjast F1 Academy uustulnukate testis. Teisipäevast neljapäevani toimub treeninglaager Loughborough' ülikoolis, järgneb 9.–11. septembrini Circuito de Navarra ringrajal toimuv uustulnukate test.

Uustulnukate treeninglaager ja test on loodud eesmärgiga aidata leida, arendada ja toetada kõige andekamaid sõitjaid järjest konkurentsitihedamast ja rahvusvahelisemast naissõitjate ringist, vahendab Autosport.ee.

F1 Academy ja Loughborough' ülikool on koostöös loonud programmi, mis annab järgmise põlvkonna naissõitjatele teadmised ja oskused, mida nad vajavad oma arengu kiirendamiseks nii rajal kui ka väljaspool seda. Treeninglaagri jooksul läbivad sõitjad mitmesuguseid teste ja hindamisi, sealhulgas füsioloogilise profiili määramise, kognitiivsete võimete testimise ja VALD-i sooritusvõime hindamise.

Lisaks osalevad nad Loughborough' ülikooli ekspertide juhitud seminaridel ja interaktiivsetes töötubades, kus käsitletakse muu hulgas jõu- ja üldfüüsilist ettevalmistust, sportlase elustiili, vastupidavust ning võtmekäitumisi, mis toetavad tippspordis edu saavutamist.

Uustulnukate testil saavad sõitjad kogemuse F1 Academy meeskonna keskkonnas, jälgides sõitjate koosolekuid ja inseneride töökohtumisi ning saades vahetu ettekujutuse kõrgeimal tasemel noorte üheistmeliste vormelisarjas võistlemise korralduslikest nõudmistest.

Samuti osalevad nad meediakohtumistel ja erinevates hindamistegevustes, mis aitavad valmistuda professionaalse võidusõitja karjääri rajavälisteks kohustusteks. Rajal toimuv test lõpeb sellega, et sõitjad saavad võimaluse istuda F1 Academy võistlusauto rooli.

Testi tulemuste põhjal valitakse välja uued sõitjad F1 Academy sarja 2027. aastaks. F1 Academy sarjas võisteldakse F4 autodega ning etapid toimuvad koos valitud F1 etappidega.

2026. aasta uustulnukate testil ja treeninglaagris osalevad Alexia Danielsson, Rosanne Den Drijver, Jordyn Deza-Martin, Eva Dorrestijn, Victoria Farfus, Autumn Fisher, Zoe Florescu, Luna Fluxa, Yana Kapoor, Kareen Kaur, Carmen Kraav, Ella Lähdemaa, Sara Matsui, Ginevra Panzeri, Kokoro Sato, Milla Sjöstrand, Clara Stiebleichinger ja Sofia Zanfari.

Toimetaja: Siim Boikov

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