Vormel-1 hooaja avatreeningul näitas kiireimat minekut Leclerc

Albert Parki ringrajal toimunud esimesel treeningul näitas kõige kiiremat tempot McLareni piloot Lando Norris, kes läbis 5,278 kilomeetrit ajaga 1.17,252, edestades Carlos Sainzi (Williams; +0,149) ja Charles Leclerci (Ferrari; +0,209).

Sessioon ei möödunud ka ilma intsidendita, kui 19-aastane Ollie Bearman (Haas) kümnendas kurvis kontrolli kaotas ning rajapiirdesse sõitis.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1



He thankfully walked away from the incident unharmed#F1 #AusGP pic.twitter.com/U4wEvf4HyB