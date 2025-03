Hamilton sai Ferrariga Hiinas esikoha: olen sõnatu!

40-aastane Hamilton püstitas ajaga 1.30,849 ka uue Shanghai rajarekordi, edestades 0,018 sekundiga valitsevat maailmameistrit ning mullu Hiinas võidutsenud Max Verstappenit (Red Bull).

Kuue parema sekka mahtusid veel Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) ning Lando Norris (McLaren). Sprint sõidetakse Hiinas laupäeval Eesti aja järgi kell 5 hommikul, põhisõidu kvalifikatsioon algab neli tundi hiljem.

"Ma ei oodanud sellist tulemust, aga olen nii õnnelik ja uhke," rääkis hooaja avavõistlusel Austraalias kümnenda koha saanud Hamilton. "Olen natuke sõnatu. Pärast eelmist nädalavahetust tahtsime siin kohe agressiivselt alustada ja tundsin end autos koheselt paremini. Ma ei suuda uskuda, et oleme esikohal, enne McLareneid, mis on talvel nii kiired olnud."

"Kuigi see pole põhikvalifikatsioon, annab see mulle kindlust homme veelgi paremat jõudlust otsida ja näha, kas suudame ka siis võidu nimel võistelda. Natuke on veel varuks," kinnitas kuuel korral Hiinas etapivõidu teeninud britt.